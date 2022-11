Non sono passati nemmeno due mesi da quel 7 settembre 2022 in cui Apple le presentava assieme alla famiglia iPhone 14, ad Apple Watch 8 e Watch Ultra. Ma ciò nonostante è già possibile acquistare in offerta su eBay le nuove AirPods Pro 2 (o 2ª generazione che dir si voglia). E il bello è che lo sconto, legato a un coupon valido fino al 16 novembre, è piuttosto consistente, nonostante le scorte siano limitate. Ragion per cui non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alle informazioni da sapere per non farsele scappare.

AirPods Pro 2 in offerta a 259 euro su eBay

A distanza di qualche giorno dall’esaurimento delle scorte per un’offerta simile, nelle ultime ore sono tornate disponibili le Apple AirPods Pro 2, in sconto al medesimo prezzo. Chi vende è sempre monclick-italia, nome piuttosto noto nel campo dei negozi di elettronica di consumo, e una certezza a giudicare sia dal numero che dalla valutazione media dei feedback ricevuti su eBay.

Le AirPods Pro 2, per chi non lo sapesse, sono delle cuffie true wireless di livello molto elevato, che non si discostano poi molto dal modello che le precede in termini di design, ma lo fanno per varie altre ragioni, a partire dal chip H2, fino ai miglioramenti relativi alla capacità di filtraggio dei rumori indesiderati (qui per un parallelo completo più esaustivo con le precedenti).

Comunque, ciò detto ora, grazie all’offerta presente su eBay potete acquistarle scontate a 254,14 euro con spedizione dall’Italia dal costo di 4,90 euro, che in totale significa pagarle 259,04 euro, che rispetto ai 299 del listino non è affatto male, sia per via della gioventù del prodotto sia perché si tratta pur sempre di Apple, i cui prodotti non sono affatto soliti a sconti particolarmente significativi.

Per approfittarne, vi basta inserire il codice coupon REGALI22 al momento del pagamento per ottenere lo sconto detto. Salvo esaurimenti delle scorte, che nel momento in cui scriviamo superano quota 10 unità disponibili, il codice sconto è valido fino al 16 novembre, coupon che vi ricordiamo essere disponibile anche per tanti altri prodotti tech, sia smartphone Android che su altro, come segnalato in questo articolo riepilogativo.

Nel caso in cui cercaste altre offerte sulla tecnologia, non dimenticatevi di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti i prodotti più scontati da tenere in considerazione: ecco il link diretto.

Acquista le AirPods Pro 2 a 259,04 euro invece di 299

Forse ti sei perso: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione aggiornata