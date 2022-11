I dispositivi mobile sono sempre più sfruttati anche in ambito lavorativo e Microsoft è una delle aziende che con le proprie applicazioni rendono più semplice la vita agli utenti (basti pensare a quelle della suite Office).

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Redmond ha annunciato l’introduzione di una novità che riguarda gli utenti Office Insiders: ci riferiamo alla possibilità di inserire immagini dal telefono Android direttamente nei documenti di Word per il Web e nelle presentazioni di PowerPoint per il Web.

Ciò sarà possibile attraverso un nuovo comando Inserisci immagine dal dispositivo mobile, che permetterà di aggiungere rapidamente interesse visivo al proprio contenuto.

Come usare la novità di Microsoft Word e PowerPoint

Per sfruttare questa nuova funzionalità è sufficiente seguire tali passaggi:

aprire su Word per il web o PowerPoint per il web un documento o una presentazione esistenti o crearne di nuovi da questi programmi selezionare Inserisci -> Immagini -> Dispositivo mobile usando l’app fotocamera dello smartphone Android o un’altra app scanner di codici QR scansionare il codice QR mostrato accoppiare il dispositivo Android con il proprio account di lavoro o di scuola seguendo le istruzioni a video una volta accoppiato il dispositivo all’account, si visualizzeranno le immagini dal telefono disponibili per essere inserite in Word per il Web o PowerPoint per il Web

Questi sono i requisiti richiesti:

avere un abbonamento a Microsoft 365 attivo associato all’account aziendale o dell’istituto di istruzione

usare uno smartphone Android

se si utilizza Firefox, assicurarsi di usare la versione 104.0 (o una release successiva)

Il team di Microsoft rende noto che questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti Insiders di Word per il Web e PowerPoint per il Web, precisando che potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che raggiunga effettivamente tutti i destinatari a livello globale (ciò per assicurarsi che non vi siano bug rilevanti).