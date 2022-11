Il mese di novembre è appena iniziato ed è già tempo di nuove offerte per i prodotti Huawei. In attesa del Black Friday, infatti, lo store di Huawei propone una serie di sconti davvero ottimi su notebook, monitor, cuffie true wireless, smartwatch ed altro ancora. Le occasioni per acquistare i prodotti desiderati a prezzo scontato sono davvero tante e, fino al prossimo 13 novembre, c’è anche uno sconto extra garantito dalla promozione per il Singles’ Day. Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove promozioni di novembre dello store di Huawei.

Tutte le offerte e i codici sconto disponibili a novembre sullo store di Huawei

Il mese di novembre è ricco di promozioni sullo store di Huawei. Per accedere agli sconti e risparmiare sui propri acquisti è possibile utilizzare una serie di codici sconto che l’azienda mette a disposizione dei suoi utenti e che andremo a riassumere qui di seguito. Le offerte sono valide fino al prossimo 30 di novembre al netto di alcune promo speciali, lanciate per il Singles’ Day, che termineranno il prossimo 13 di novembre.

Il primo codice sconto da appuntarsi è il seguente: ANOVEMBRE5. Grazie a questo codice sconto, da aggiungere nell’apposito campo del carrello, è possibile ottenere uno sconto extra del 5% su tutti i prodotti presenti sullo store di Huawei. Si tratta, quindi, di una promozione che va a sommarsi a tutte le altre promozioni in corsi sullo store per offrire un risparmio aggiuntivo sicuramente gradito. Questo codice è valido fino al 13 novembre.

Sempre fino al 13 novembre, inoltre, è possibile utilizzare il codice sconto ANOVEMBRE2. Con questo codice è possibile ottenere 20 euro di sconto su Huawei Watch Fit che potrà, quindi, essere acquistato al prezzo scontato di 59,99 euro invece che 79,99 euro. Da notare che lo sconto si applica anche ai vari bundle aggiuntivi proposti come il pack di due Watch Fit proposti al costo complessivo di 119,98 euro. Per tutti i dettagli, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Passiamo alle offerte dedicate ai notebook. Fino al prossimo 30 di novembre è possibile utilizzare il codice ANOVEMBRE50 per ottenere 50 euro di sconto extra per l’acquisto del MateBook D15 oppure del MateBook 14. Il primo è un notebook che parte da 409 euro (versione con Core i3 di undicesima generazione) e da 529 euro (versione con Core i5 di undicesima generazione). Per quanto riguarda il MateBook 14, notebook caratterizzato da un display in 3:2, si parte da 799,99 euro con Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per questo modello è possibile anche optare per la versione con Core i7, sempre di undicesima generazione.

Gli sconti non finiscono qui. Tra le offerte disponibili per tutto il mese di novembre sullo store di Huawei, infatti, troviamo anche la possibilità di utilizzare i seguenti codici sconto:

ANOVEMBRE7 : con questo codice è possibile ottenere uno sconto del 7% su tutti i monitor ed i tablet presenti nel listino di Huawei; lo sconto si somma alle promozioni in corso

: con questo codice è possibile ottenere uno su tutti i ed i presenti nel listino di Huawei; lo sconto si somma alle promozioni in corso ANOVEMBRE8: con questo codice è possibile ottenere uno sconto dell’8% su tutte le cuffie ed agli smartwatch presenti nel listino di Huawei; lo sconto si somma alle promozioni in corso

Ci sono poi altri due codici sconto da tenere d’occhio. Utilizzando ANOVEMBRE30, infatti, si ottiene uno sconto di 30 euro sul prezzo delle FreeBuds Pro 2, vero e proprio punto di riferimento della gamma di cuffie true wireless di casa Huawei che possono ora essere acquistate al prezzo di 169,90 euro. Con il codice ANOVEMBRE20, invece, è possibile ottenere uno sconto di 20 euro sullo smartwatch Watch GT Runner, acquistabile, quindi, a 159 euro invece che a 179 euro. Ecco i link per l’acquisto dei due prodotti:

Come abbiamo visto, quindi, le promozioni disponibili sullo store di Huawei per questo mese di novembre sono davvero numerose. Per scoprire tutti i prodotti in offerta ed utilizzare i codici sconto disponibili fino al prossimo 13 novembre o fino al prossimo 30 di novembre, in base alla promo scelta, potete dare un’occhiata direttamente sullo store di casa Huawei che trovate linkato qui di seguito. Ricordiamo che per i prodotti sullo store è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che scegliere il pagamento in 3 rate con Klarna. Ecco le offerte:

>> Scopri le offerte di novembre di Huawei <<