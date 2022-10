Xiaomi ha presentato un nuovo prodotto per la smart home che va ad aggiungersi al suo nutrito catalogo MIJIA. Questa volta il colosso dell’elettronica cinese ha lanciato una lavastoviglie intelligente da tavolo in grado di pulire e asciugare fino a cinque set di stoviglie.

Caratteristiche della lavastoviglie da tavolo MIJIA Smart Desktop Dishwasher S1

Con il suo aspetto da stampante laser, la nuova lavastoviglie MIJIA Smart Desktop Dishwasher S1 può contenere cinque coperti ed è dotata di diversi adattatori per le diverse forme delle stoviglie.

Il dispositivo ha una larghezza di 550 mm mentre il vano ha una profondità di 350 mm, occupando uno spazio di circa 0,19 metri quadrati sul tavolo, e grazie al design dell’anta a libro, la profondità del prodotto con lo sportello aperto è di soli 600 mm.

La nuova lavastoviglie di Xiaomi è dotata nella parte inferiore di due gruppi di bracci ad alta frequenza a tre forche capaci di irrorare le stoviglie con una pressione di uscita di 30 kPa. Il dispositivo supporta il monitoraggio ottico della qualità dell’acqua e algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per determinare in soli 10 secondi il grado di sporco e quindi selezionare automaticamente la modalità di lavaggio più appropriata.

Xiaomi afferma che la lavastoviglie MIJIA consuma l’85% in meno di acqua rispetto al lavaggio a mano e che può lavare cinque set di stoviglie e posate standard contemporaneamente, per un totale di 39 stoviglie, con un consumo energetico di 0,53 kWh a ciclo.

La lavastoviglie MIJIA Smart Desktop Dishwasher S1 adotta l’asciugatura a circolazione di aria calda PTC con un tasso batteriostatico ultravioletto (UV) del 99,9%. e offre varie modalità di lavaggio, tra cui lavaggio intelligente (75°C), lavaggio standard (75°C), lavaggio forte (75°C), lavaggio disinfettante (75°C), lavaggio rapido (55°C), lavaggio a risparmio energetico (56°C), Autopulente (55°C) e Asciugatura singola (75°C).

Disponibilità e prezzi della lavastoviglie da tavolo MIJIA Smart Desktop Dishwasher S1

La lavastoviglie da tavolo MIJIA Smart Desktop Dishwasher S1 verrà venduta in Cina a partire dal 1° novembre al prezzo di crowdfunding di 1.399 yuan (circa 193 euro), ma una volta terminata la campagna il prodotto verrà venduto al prezzo standard di 1.699 yuan (circa 235 euro). Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione dell’elettrodomestico in altri mercati.

