Nei prossimi giorni, prenderà il via una nuova iniziativa promozionale firmata TIM e rivolta ai clienti TIMVISION con offerte comprensive di DAZN: “Porta un amico in DAZN” consentirà di ottenere dei ghiotti vantaggi invitando un amico a sottoscrivere l’abbonamento alla nota piattaforma dedicata agli eventi sportivi in streaming. A meno di smentite o di ribaltoni dell’ultimo minuto, la promozione verrà resa disponibile a partire da mercoledì, 2 novembre 2022.

TIMVISION “Porta un amico in DAZN”: email in arrivo

In data 2 novembre 2022, dunque, verrà lanciata la promozione “Porta un amico in DAZN”, grazie alla quale tutti i già clienti TIMVISION Calcio e Sport e Gold, vale a dire della gamma di offerte che comprendono nel prezzo anche l’accesso alla piattaforma DAZN, avranno a disposizione un codice promozionale da condividere con amici e conoscenti ai fini dell’attivazione dell’abbonamento a DAZN.

Il lancio dell’iniziativa promozionale — con annesso codice personale — verrà reso noto ai clienti con la stessa email che rammenterà loro della migrazione al piano Standard di DAZN a far data da domani, 1 novembre 2022 (negli ultimi mesi, TIM aveva offerto ai clienti TIMVISION Calcio e Sport di fruire del piano DAZN Plus senza sopportare costi aggiuntivi, ma tale vantaggio finisce oggi, 31 ottobre). La stessa comunicazione, naturalmente, non mancherà di ricordare ai clienti la possibilità di attivare il piano DAZN Plus al costo ordinario, vale a dire 10 euro al mese in più rispetto a quello Standard.

TIMVISION “Porta un amico in DAZN”: info sulla promozione

Entrando nel merito della promozione, è importante precisare fin da subito che il codice promozionale reso disponibile con “Porta un amico in DAZN” consentirà di sottoscrivere l’abbonamento direttamente con DAZN, dunque senza dover attivare una delle offerte TIMVISION Calcio e Sport.

I vantaggi dell’iniziativa in discorso sono presto detti: attraverso il codice promozionale personale di cui sopra, il cliente TIMVISION Calcio e Sport offrirà ad amici e conoscenti la possibilità di accedere all’abbonamento di DAZN a condizioni nettamente più favorevoli per un totale di 9 mesi: per i primi 3 mesi, l’abbonamento DAZN Standard potrà essere fruito in maniera completamente gratuita; per i successivi 6 mesi, il costo del rinnovo mensile verrà scontato a 19,99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento DAZN tornerà al costo ordinario di 29,99 euro al mese. Naturalmente, l’amico o conoscente fruitore del codice promozionale del cliente TIMVISION Calcio e Sport non avrà alcun vincolo di permanenza in DAZN, potendo anzi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Viene precisato che l’iniziativa potrà essere sfruttata soltanto dai nuovi clienti DAZN o da quelli con account non più attivo; inoltre, il codice promozionale di cui sopra non avrà validità illimitata: a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, il termine ultimo per sfruttarlo e riscattare la promozione sarà quello del 17 novembre 2022.

Rimanendo in tema di condizioni necessarie ai fini della promozione, va posto l’accento sulla necessità che il cliente TIMVISION fornitore del codice promozionale mantenga attiva la propria offerta sottoscritta con TIM, poiché, in caso contrario, la cessazione dell’offerta TIMVISION comprensiva di DAZN farà venire meno anche il diritto dell’amico alla promozione.

Vai a: Attiva ora il tuo abbonamento DAZN

Forse ti sei perso: Prova DAZN: i primi 7 giorni sono gratis con la nuova promo