La settimana scorsa Apple ha annunciato l’iPad Pro di nuova generazione che mantiene lo stesso design e le stesse dimensioni dello schermo del predecessore, ma che ora è animato dal chip Apple Silicon M2.

Apple ha anche aggiunto il supporto per lo standard Wi-Fi 6E più veloce e più bande 5G, inoltre l’iPad Pro M2 è anche in grado registrare video ProRes, tuttavia è necessario installare un’app di terze parti.

L’iPad Pro M2 ha bisogno di un’app di terze parti per registrare video ProRes

Come notato dal sito Web giapponese MacOtakara, a differenza di quanto accade sugli iPhone supportati, non c’è modo di abilitare la funzionalità ProRes nell’app Fotocamera nativa dell’iPad, nemmeno frugando nelle impostazioni.

L’unico modo per acquisire video ProRes con il nuovo iPad è utilizzare l’app di terze parti FiLMiC Pro scaricabile dall’App Store, la quale consente agli utenti di selezionare i codec ProRes 709 e ProRes 2020 per registrare video.

Proprio come su iPhone, i video ProRes su iPad Pro M2 sono limitati a una risoluzione di 1080p a 30 FPS per il modello con 128 GB di archiviazione interna, mentre per acquisire video ProRes 4K è necessario un modello con almeno 256 GB di archiviazione.

Non è chiaro il motivo per cui Apple non consente agli utenti di registrare video ProRes con l’app della fotocamera di iPadOS, tuttavia molti utenti potrebbero non aspettarsi di dover installare un’app di terze parti per utilizzare una delle caratteristiche principali del nuovo iPad.

In copertina: iPad Pro M1

