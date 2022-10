Una nuova funzione di grande utilità pratica è già in fase di rilascio per pochi fortunati utenti di WhatsApp Desktop Beta: il popolare servizio di messaggistica istantanea sta introducendo il download automatico dei file multimediali, comodamente gestibile tramite le impostazioni dell’app.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato un gran numero di novità interessanti per WhatsApp, sia in ambito mobile che desktop, il più delle volte chiamando in causa il ramo Beta del servizio: si pensi ai sondaggi nelle chat singole, allo sviluppo degli avatar e ancora alle reazioni agli aggiornamenti di stato e alle numerose funzioni che completano l’esperienza degli utenti Windows. Nel caso in cui vi siate persi una o più di queste notizie, potete fare riferimento a questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e Desktop e a quest’altro per la nostra pagina dedicata al mondo Android. Adesso, però, torniamo a questa utilissima novità per WhatsApp Desktop (Beta).

WhatsApp Desktop Beta 2.2241.2: download automatico dei file multimediali

Il team di sviluppo di WhatsApp si sta dando un gran da fare per portare delle nuove funzioni sull’applicazione Desktop, anche se gli utenti hanno già la possibilità di scegliere due applicazioni native per dispositivi Windows e macOS. Dal momento che le nuove aggiunte dell’app Desktop si faranno largo anche nella versione web del servizio, è sicuramente opportuno tenere il passo con gli ultimi sviluppi relativi alla versione electron.

La più recente nuova aggiunta di WhatsApp Desktop consiste nella comoda funzione che permette agli utenti di gestire il modo in cui i file multimediali vengono scaricati automaticamente. Nel momento in cui scriviamo, tale gestione dei download automatici risulta già disponibile per alcuni fortunati beta tester, in ogni caso la versione WhatsApp Desktop Beta 2.2241.2 viene indicata come compatibile e la nuova funzione risulta in fase di roll out.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto dai primi fortunati tester, è molto semplice capire se si rientri o meno del novero attualmente piuttosto ristretto dei beta tester che già hanno ricevuto la novità in discorso: non bisogna fare altro che aprire le Impostazioni dell’app WhatsApp Desktop e cercare in elenco la nuova voce Media auto-download. Questa nuova sezione dedicata delle impostazioni permette all’utente di gestire nella maniera che ritenga più opportuna il download automatico dei file multimediali, con possibilità di attivare o disattivare la funzione separatamente — tramite caselle apposite da spuntare — per foto, audio, video e documenti. Nella stessa pagina WhatsApp mette subito in chiaro che, al fine di assicurare la migliore esperienza di comunicazione, il download automatico dei messaggi vocali è sempre attivo per impostazione predefinita.

A questo punto si pone la necessità di operare un importante chiarimento: le impostazioni di cui sopra sono relative al download automatico delle suddette tipologie di file tramite WhatsApp Desktop, mentre non si applicano allo smartphone dell’utente, che andrà dunque gestito in maniera separata.

Infine, una precisazione in merito al rilascio della nuova funzione: nel caso in cui abbiate installato la versione più recente di WhatsApp Desktop Beta ma non l’abbiate trovata, non c’è alcun bisogno di effettuare una nuova installazione, ma solo necessità di pazientare: sebbene la versione 2.2241.2 venga indicata compatibile, la novità è stata attivata solo per un numero ancora ristretto di account; per tutti gli altri beta tester se ne riparlerà nel corso delle prossime settimane, quando il roll out verrà certamente ampliato.

Alla luce di quanto detto, non è dato sapere quando la nuova funzione compirà il salto nella versione web del servizio o quando sarà disponibile per gli utenti del ramo stabile. Continuate a seguirci per saperne di più.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp