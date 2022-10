Dopo aver presentato un paio di occhiali smart che garantirebbero una visione simile a un 140″, e una TV da 98″ con Google TV, TCL torna a proporre qualcosa di più appetibile per i più con le nuove smart TV della serie CF6. Sono disponibili da oggi in Italia e, dalla loro, offrono schermi da 50″ e 55″, Fire TV integrato e tutto quel che serve per competere nella fascia economica del mercato. Scopriamone i dettagli e i prezzi, fra l’altro già ritoccati su Amazon.

Specifiche e funzioni delle TCL CF6

Nella giornata di ieri TCL ha presentato sul mercato italiano queste due smart TV facenti parte della serie CF6. Entrambe sono dotate di schermi QLED 4K Ultra HD che integrano tecnologie HDR (inclusi HDR10+ e Dolby Vision). Le versioni disponibili sono due, una da 50″ e una da 55″ e vantano entrambe, lato audio, la tecnologia Dolby Atmos, oltre a HDMI 2.1 e la funzione Auto Low Latency Mode (ALLM), a tutto vantaggio del gaming.

Ma la loro particolarità più distintiva è il supporto a Fire TV, il cuore di queste nuove TV di TCL. Ciò significa che è garantita l’esperienza d’uso della soluzione di Casa Amazon, con intrattenimento, app a bizzeffe per lo streaming dei contenuti (e non solo), supporto all’assistente vocale Alexa (gestibile anche con il telecomando vocale) e tanto altro.

Prezzi e disponibilità in Italia delle TCL CF6

Entrambe le smart TV in questione sono state annunciate in Italia ieri, e sono già acquistabili anche su Amazon, fra l’altro in offerta a 50 euro in meno. Il modello TCL CF6 da 50″ costa 399 euro invece di 449,99, mentre quello da 55″ è in vendita a 449 euro invece di 499,99. A seguire i link per acquistarle direttamente su Amazon, chiaramente con tanto di spedizione inclusa Prime.

