Si chiamano TCL NXTWEAR S i nuovi occhiali smart che, nella giornata di oggi, la multinazionale cinese ha annunciato in Italia e lanciato su Kickstarter. E sì, a loro dire sarebbe come avere a quattro metri di distanza uno schermo da ben 140″, considerando l’ampio campo di visione di quelli che sono degli occhiali per giocare, ma non solo. Ad oggi, considerando che si tratta di una campagna di Kickstarter, non sono effettivamente in vendita sul mercato, ma è possibile sostenere il progetto o assicurarsene un paio tramite il noto portale di crowdfounding.

TCL NXTWEAR S nei dettagli

Per l’Italia, TCL li ha annunciati proprio oggi, 24 ottobre, mercato in cui con ottime probabilità arriveranno anche in futuro non appena la campagna di finanziamento collettivo sarà conclusa.

Abbiamo avuto ottimi feedback dalle precedenti generazioni di occhiali e questo gioca un ruolo significativo nel migliorare lo sviluppo dei prodotti TCL. Gli occhiali NXTWEAR S hanno ricevuto alcuni aggiornamenti significativi e siamo entusiasti di lanciarli su Kickstarter per offrire agli acquirenti uno sconto esclusivo e in anteprima prima che il Prodotto diventi ampiamente disponibile a dicembre ha dichiarato il General Manager di TCL Innovative Business Group, anteprima che sarà in vigore con lo sconto annesso fino al prossimo 10 novembre.

Comunque, parliamo di un paio di occhiali che aggiornano il modelli NXTWAR Air, offrendo una serie di funzioni interessanti che li rendono adatti a vari contesti. Come anticipato, offrono un campo di visione che il produttore afferma essere equivalente a uno schermo da 140″ posizionato a quattro metri di distanza da chi lo indossa. I display montati sono due micro OLED a 1080p che garantiscono una risoluzione di 47 pixel per grado e una copertura della gamma DCI-P3 superiore al 90%.

L’audio degli occhiali TCL NXTWEAR S è regolato in maniera tale da ottimizzare le frequenze alte e basse, audio che viene garantito da un gruppo di altoparlanti posti, s’intende, in prossimità delle orecchie. I comandi si trovano invece distribuiti in varie parti: la rotella posta vicino la tempia sinistra permette di regolare il volume, il quadrante dalla parte opposta serve invece a gestire la luminosità e le modalità 2D e 3D.

Nascosto in prossimità del lato degli occhiali vicino alla tempia destra c’è un connettore magnetico che serve a fare da ponte per collegare dispositivi smart, console di gioco e computer, occhiali che sono compatibili con oltre 100 dispositivi Android e Windows con USB-C. Per connetterli a un iPhone serve invece un adattatore.

Come anticipato, gli occhiali TCL NXTWEAR S sono acquistabili in sconto del 35% fino al 10 novembre tramite Kickstarter, a circa 335 euro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina web dedicata del sito di TCL.

Forse ti sei perso: Meta Quest Pro è ufficiale, forte della nuova partnership con Microsoft