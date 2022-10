In questi ultimi mesi si è parlato molto della travagliata acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e dopo i clamorosi ripensamenti il CEO di Tesla ha recentemente deciso di concludere l’operazione.

Ora l’affare sembra pronto per la definitiva fumata bianca, poiché nella giornata di ieri l’eclettico imprenditore ha incontrato diversi dipendenti di Twitter, dopo aver fatto il suo ingresso in azienda con un lavandino nelle mani.

Tuttavia l’accoglienza dei dipendenti non è stata per niente calorosa, in quanto un precedente rapporto del Washington Post affermava che Elon Musk aveva pianificato di ridurre del 75% lo staff di Twitter una volta finalizzato l’accordo.

Elon Musk non avrebbe intenzione di tagliare il 75% dei dipendenti Twitter

In un nuovo rapporto di Bloomberg una fonte anonima ha affermato che Elon Musk ha detto ai dipendenti di Twitter che non ha intenzione di tagliare il 75% del personale quando subentrerà.

Tuttavia una riduzione dell’organico è nell’aria, poiché i documenti hanno rivelato che l’attuale management di Twitter aveva in programma di ridurre il suo libro paga di 800 milioni di dollari l’anno prossimo.

Elon Musk dovrebbe concludere l’accordo su Twitter entro domani e le banche hanno già iniziato a inviare 13 miliardi di dollari in contanti per sostenere l’acquisizione del social.

Potrebbe interessarti: Rivoluzione Twitter, arriva la funzionalità che rende i tweet più coinvolgenti