Con l’inverno ormai alle porte, e con molte persone preoccupate dai continui rincari sul fronte energetico, diventa molto utile uno strumento che permetta di conoscere la temperatura in ogni stanza e di intervenire sul termostato per regolarla in base alle proprie esigenze. Allo stesso modo è giusto avere la corretta umidità, soprattutto accendendo il riscaldamento, per attivare un umidificatore o un deumidificatore in maniera intelligente.

Un dispositivo tuttofare

Oggi vi segnaliamo un piccolo termometro con schermo LCD realizzato da Xiaomi, in offerta su Cafago e dotato di connettività Bluetooth, per conoscere sempre la temperatura e l’umidità in ogni stanza. Il dispositivo è controllabile dall’app Xiaomi Home e proprio questa caratteristica permette di integrarlo facilmente nella propria smart home.

È possibile ad esempio chiudere automaticamente una tenda se la temperatura supera un certo limite, e magari accendere l’aria condizionata (se è estate), oppure attivare il riscaldamento se in une determinata stanza la temperatura scende al di sotto di un livello predeterminato. Allo stesso modo, grazie alla presenza di un igrometro, è possibile attivare un umidificatore o un deumidificatore, così da mantenere l’umidità in casa a un livello confortevole.

Non è ovviamente necessario collegarli all’applicazione Xiaomi, visto che i termometri dispongono di uno schermo LCD da 1,5 pollici che mostra temperatura, umidità e indice di benessere, attraverso una serie di emoticon. Il piccolo termometro funziona con una batteria di tipo CR2032 che garantisce almeno un anno di autonomia, con dei costi di manutenzione davvero irrisori.

Su Cafago trovate i termometri Xiaomi in offerta a 20,93 euro nella confezione da 4 pezzi, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali all’arrivo della merce in Italia. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista termometro Bluetooth Xiaomi a 20,93 euro (kit da 4)

Informazione Pubblicitaria