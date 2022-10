Che le vostre esigenze siano di lavoro, di gioco o meno specifiche, se siete alla ricerca di un nuovo monitor, siete capitati nel posto giusto: nel momento in cui scriviamo, Amazon propone una lunga lista di offerte interessanti su monitor di alcuni brand molto apprezzati, quali Samsung, MSI, Acer e BenQ.

Offerte Amazon per monitor Samsung, MSI, Acer, BenQ (25 ottobre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte rese disponibili dal colosso dello shopping online, è opportuno porre una premessa valida per tutti i prodotti presi in esame: tutti i monitor elencati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di consegna Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e in alcuni casi con possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto. Per semplificarvi il reperimento dei prodotti di vostro gradimento, le offerte verranno presentate suddivise in base al brand.

Samsung

Ecco le offerte più interessanti attualmente proposte da Amazon sui monitor a marchio Samsung:

MSI

Ecco le offerte più interessanti attualmente proposte da Amazon sui monitor a marchio MSI:

MSI Optix G251PF Monitor Gaming 24,5″, 16:9 (FHD) 1920×1080, Rapid IPS, 165Hz, 1ms (GTG), G-SYNC Compatibile, HDR 400, Regolabile in altezza e inclinazione, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm a 219 euro (sconto del 37%)

(sconto del 37%) MSI Optix G27C7 Monitor Gaming 27″ Curvo, Display 16:9 FHD (1920×1080), 165 Hz, 1ms, FreeSync Premium, Pannello VA, Curvatura 1500R, VESA 100×100 mm, DP 1.4 a 239 euro (sconto del 27%)

(sconto del 27%) MSI Optix G242 Monitor Gaming 24″, Display 16:9 (FHD) 1920×1080, Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, G-SYNC Compatibile, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm a 199 euro (sconto del 20%)

BenQ

Di seguito le offerte più interessanti attualmente proposte da Amazon sui monitor a marchio BenQ:

BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor Curvo Gaming (27 pollici, 2K, 165 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando, 144 Hz compatible) a 299 euro (sconto del 52%)

(sconto del 52%) BenQ MOBIUZ EX3410R Monitor Curvo Gaming (34 pollici, Ultrawide, 2K, 144 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando) a 499 euro (sconto del 38%)

(sconto del 38%) BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor Curvo Gaming (27 pollici, IPS, Ultrawide, 2K, 144 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando) a 699 euro (sconto del 33%)

Acer

I monitor Acer in offerta sono soltanto tre, eccoli:

Acer CB242Ybmiprx Monitor Professionale FreeSync, 23,8″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, Lum 250 cd/m2, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Cavo HDMI Incluso a 169,90 euro (sconto del 19%)

(sconto del 19%) Acer ED320QRPbiipx Monitor Gaming Curvo FreeSync, 31,5″, Display VA FHD, 165 Hz, 5 ms, 16:9, HDMI 1.4, DP, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Zero Frame, Audio Out, Cavo HDMI, DP Inclusi a 239 euro (sconto dell’11%)

(sconto dell’11%) Acer SA270Abi Monitor FreeSync, 27″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero a 149,90 euro (sconto del 17%).

