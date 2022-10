Il quarto lunedì del mese di ottobre 2022 si è aperto all’insegna delle offerte e MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha occupato il centro della scena con ben due promozioni: “Tecnologia da Brivido”, che anticipa Halloween, e “FPS al massimo” per gli amanti del gaming. Entrambe le promozioni sono valide sia online che in negozio, tuttavia è bene precisare che ci sono alcune offerte reperibili esclusivamente online.

Offerte “Tecnologia da Brivido” di MediaWorld (fino al 31 ottobre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld nell’ambito di questa nuova iniziativa promozionale, è il caso di porre alcune premesse di carattere generale. La promozione “Tecnologia da Brivido” di MediaWorld durerà soltanto una settimana, visto che la scadenza è fissata per il 31 ottobre. Nel contesto dell’iniziativa, il rivenditore ha lanciato altresì un concorso a premi (valido dal 24 al 31 ottobre): tutti coloro i quali entreranno nel Club MediaWorld potranno partecipare all’estrazione di un Ducati Monster. Per maggiori dettagli e per il regolamento del concorso, potete fare riferimento a mywonderfulworld.mediaworld.it.

In questa sede non verranno prese in esame le offerte relative alle smart TV, già trattate separatamente su Tutto.TV. Dal momento che il numero delle offerte proposte è elevatissimo, di seguito troverete una selezione di quelle più interessanti:

Tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

Offerte “FPS al massimo” di MediaWorld (fino al 30 ottobre)

La promozione “FPS al massimo” di MediaWorld è valida sia in negozio che online ed è disponibile anche sotto forma di volantino, che potete sfogliare in formato virtuale a questo link. Rispetto alla precedente, questa terminerà un giorno prima: il 30 ottobre.

Anche in questo caso la lista delle offerte è molto lunga, ma di seguito troverete solo una selezione di quelle più interessanti:

Tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

