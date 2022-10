Niente dura per sempre e questo principio è ancora più valido se si pensa al mondo della tecnologia: chi utilizza ancora un computer basato su Windows 7 o Windows 8.1, pertanto, non dovrebbe stupirsi se anche per queste versioni del sistema operativo di Microsoft si avvicina il momento di andare in pensione.

Almeno ciò è quanto ritiene il team di sviluppatori di Google Chrome, che ha reso noto che il prossimo anno saranno rilasciate le versioni finali di questo popolare browser per tali due sistemi operativi.

Nel 2023 finisce il supporto di Google Chrome per Windows 7 e 8.1

Stando a quanto viene comunicato dal team di Google nel sito dedicato al supporto (trovate la relativa pagina seguendo questo link), con il rilascio di Google Chrome 110 (in programma al momento per il 7 febbraio 2023) terminerà in via ufficiale il supporto a Windows 7 e Windows 8.1.

Gli sviluppatori, pertanto, invitano gli utenti ad accertarsi di avere un computer basato su Windows 10 (o versione successiva) per poter ricevere ulteriori release del popolare browser del colosso di Mountain View.

Il team di Google precisa che la decisione di abbandonare tali OS si adegua alla cessazione del supporto da parte di Microsoft di Windows 7 ESU e di Windows 8.1 (in programma per il 10 gennaio 2023).

Ad ogni modo, le versioni precedenti di Google Chrome continueranno a funzionare ma non verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti per gli utenti su questi sistemi operativi. Chi attualmente usa Windows 7 o Windows 8.1, pertanto, dovrà passare a una versione di Windows supportata prima di tale data se desidera continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza (necessari per evitare i vari pericoli del Web) e le nuove funzionalità del browser.

C’è da precisare che Windows 7 è stato lanciato nel 2009 e, pertanto, per tale versione del sistema operativo di Microsoft andare in pensione dopo 14 anni di onorata carriera è comunque un risultato più che positivo.