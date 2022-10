I modelli Pro della gamma iPhone continuano ad essere richiestissimi e il successo dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max rappresenta l’ennesima conferma. In casa Apple si guarda ora al futuro e alle possibili evoluzioni della sua gamma di smartphone che, già il prossimo anno, potrebbe registrare il debutto di una variante “Ultra”. In rampa di lancio, infatti, ci sarebbe il nuovo iPhone 15 in versione Ultra, modello che potrebbe posizionarsi al di sopra del Pro Max o, addirittura, sostituirlo. Il nuovo progetto, naturalmente, sarà un “super top di gamma” andando, molto probabilmente, a ritoccare verso l’alto, ancora una volta, il prezzo della famiglia iPhone. Il nuovo iPhone 15 Ultra (in caso di effettiva produzione) avrà caratteristiche esclusive e non sarà un semplice rebranding. Ecco tutti i dettagli:

Apple prepara il futuro iPhone 15 Ultra: scocca in titanio e altre caratteristiche esclusive

Il nuovo iPhone 15 Ultra dovrebbe rappresentare il nuovo vertice della gamma iPhone a partire dal prossimo anno. È probabile, come anticipato in apertura, che lo smartphone vada a rimpiazzare il Pro Max proponendo specifiche e caratteristiche esclusive rispetto al futuro iPhone 15 Pro. La differenza tra i due modelli dovrebbe essere marcata.

In particolare, Apple potrebbe adottare un nuovo materiale per realizzare la scocca del nuovo iPhone 15 Ultra. Lo smartphone potrebbe contare su di una costruzione in titanio, materiale premium che garantirebbe un incremento della resistenza oltre che una maggiore leggerezza, dettaglio da non trascurare considerando i 240 grammi dell’attuale 14 Pro Max.

Il design dovrebbe essere in linea con il modello Pro ma le differenze costruttive renderanno la versione Ultra un vero e proprio unicum della famiglia iPhone oltre che dell’intero mercato smartphone. La versione Ultra, naturalmente, potrà contare anche su diverse caratteristiche esclusive che andranno ad arricchire la scheda tecnica e, probabilmente, a giustificare l’aumento del prezzo di listino che, ricordiamo, per il 14 Pro Max parte da 1.489 euro.

Una scheda tecnica con tante caratteristiche inedite per iPhone 15 Ultra

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo iPhone 15 Ultra dovrebbe poter contare, in esclusiva, su di un obiettivo periscopico, per migliorare le prestazioni dello zoom, oltre che sulla possibilità di registrare video in 8K. Lo smartphone dovrebbe partire da 256 GB (la versione del 14 Pro Max da 256 GB costa 1.619 euro e questo dato ci può dare un’idea del prezzo dell’Ultra) con tagli da 512 GB e 1 TB praticamente certi. Non è da escludere anche la realizzazione di una variante con ancora più storage a disposizione.

Sul nuovo Ultra ci sono ancora pochi dettagli. Il SoC dovrebbe essere il nuovo Apple A17 Bionic con processo produttivo a 3 nm. Il chip in questione dovrebbe essere ripreso anche dalla variante Pro. Non possiamo escludere, però, la presenza di differenze tra la versione del SoC che sarà utilizzata dall’Ultra e quella destinata al Pro. Possibile un ulteriore passo in avanti in termini di memoria RAM con il passaggio da 6 GB a 8 GB che appare scontato. Ci potrebbe essere, inoltre, un upgrade per la batteria (il Pro Max attualmente integra un’unità da 4.323 mAh) oltre che per la velocità di ricarica.

Ricordiamo, inoltre, che dovrebbe esserci spazio anche per la porta USB-C. Le prime indiscrezioni sul progetto anticipano anche un aggiornamento significativo per la fotocamera anteriore. In generale, infatti, il nuovo iPhone 15 Ultra potrebbe essere presentato (anche) come un camera-phone pensato per creatori di contenuti. Di conseguenza, Apple potrebbe porre una certa attenzione sulle novità del comparto fotografico. Il display dovrebbe essere simile, per dimensione e presenza della Dynamic Island, a quello dell’attuale Pro Max ma non possiamo escludere la scelta di incrementare ulteriormente la diagonale, per sfruttare al massimo la richiesta del mercato di dispositivi di grandi dimensioni.

Di certo, il progetto del nuovo Ultra rappresenta una delle novità più interessanti per il futuro di Apple che lavora anche al nuovo entry level iPhone SE 4 in arrivo il prossimo anno (con un design rinnovato grazie all’introduzione del notch) oltre che al resto della gamma iPhone 15, atteso come da tradizione nel settembre del 2023. Maggiori dettagli su quelle che saranno le scelte della casa di Cupertino in merito alla sua gamma di smartphone dovrebbero emergere già nei prossimi mesi.

