Stampante 3D Artillery Sidewinder-X2

Le stampanti 3D sono ormai diffuse nelle case di molti utenti, rivelandosi utili per creare oggetti da collezionismo ma anche per realizzare piccoli oggetti, parti di ricambio e molto altro. Artillery Sidewinder-X2 è una stampante decisamente evoluta, a partire dalle dimensioni degli oggetti stampabili, che possono raggiungere i 300x300x400 millimetri.

Viene fornita in kit da assemblare e include uno schermo touch per gestire in maniera semplice tutte le operazioni, sistemi di sicurezza in caso di rottura del filamento o di interruzione dell’alimentazioni, livellamento automatico del piatto e meccanismi precisi e silenziosi. Può utilizzare diverse tipologie di materiale e ha una velocità che può raggiungere i 150 millimetri al secondo.

Stampante 3D Artillery Sidewinder-X2

Gilet riscaldato USB

Se lavorate all’aperto e volete avere le braccia sempre libere, o se vi piace correre o camminare anche nei mesi più freddi, questo gilet riscaldato fa decisamente al caso vostro. Disponibile in diverse taglie, è dotato di alcune resistenze, collocate strategicamente per riscaldare i posti in cui solitamente avvertiamo più freddo.

Dispone di un connettore USB da collegare a un power bank e offre tre diverse regolazioni di temperatura. L'autonomia, con un power bank da 10.000 mAh, va dalle 8 alle 12 ore, a seconda della temperatura scelta. Il gilet è resistente all'acqua, così da essere utilizzato con qualsiasi situazione meteorologica.

Realme GT Neo 3T

Se state cercando uno smartphone dall’ottimo rapporto prezzo prestazioni, questo Realme GT Neo 3T è davvero al top. Una scheda tecnica davvero niente male, a partire dallo Snapdragon 870 affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. È dotato di uno schermo AMOLED da 6,62 pollici con refresh a 120 Hz, connettività 5G, WiFi, Bluetooth e NFC per i pagamenti in mobilità.

Troviamo inoltre una tripla fotocamera posteriore, una batteria da 5.000 mAh con ricarica ultra rapida a 80 watt, speaker stereo, supporto a Dolby Atmos e Android 12, sul quale gira l’interfaccia personalizzata realme UI 3.0.

Realme GT Neo 3T

Schermo secondario da 3,5 pollici per PC

Chiudiamo con un accessorio che piacerà tantissimo agli appassionati di modding. Si tratta di uno schermo da 3,5 pollici di tipo IPS, da collegare via USB al vostro computer sul quale deve girare una versione di Windows. L’alimentazione viene gestita direttamente dal PC, così da accenderlo e spegnerlo insieme al computer.

È possibile visualizzare data, ora, previsioni meteo, RAM disponibile, temperature dei vari componenti e molto altro, utilizzando un software proprietario fornito insieme al display. Supporta la rotazione a 360 gradi, così da posizionarlo al meglio anche in base ai contenuti da visualizzare.

Schermo secondario da 3,5 pollici per PC

