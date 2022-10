Dalla collaborazione tra Audi e MANN+HUMMEL arriva un interessante progetto pilota che potrebbe letteralmente rivoluzionare la mobilità nelle nostre città e, più in particolare, l’aspetto dell’inquinamento: le due aziende, infatti, hanno realizzato un filtro antiparticolato per auto elettriche che è in grado di raccogliere il particolato dall’area circostante.

In pratica, grazie a questo sistema è possibile migliorare la qualità dell’aria dei centri abitati e ciò sia durante la guida che quando il veicolo è fermo in fase di ricarica.

Audi a tal proposito ricorda che l’85% delle polveri sottili nel traffico stradale è causato da freni, pneumatici o abrasione della strada e le particelle di polvere più piccole hanno una dimensione di pochi micrometri e possono quindi essere facilmente inalate.

Audi prova a risolvere il problema dell’inquinamento

Ed è qui che entra in gioco il filtro sviluppato da Audi e MANN+HUMMEL: posizionato nella parte frontale dell’auto, è in grado di raccogliere il particolato dal suo ambiente (in modo simile ai sistemi fissi che sono già utilizzati in alcune città), garantendo non solo l’assorbimento delle emissioni di particolato dell’auto su cui è montato ma anche di quelle di altri veicoli.

Il progetto pilota è stato lanciato nel 2020 e proseguirà fino al 2024, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione che possa essere implementata a livello globale, tanto da poter ambire a divenire un requisito dei futuri veicoli (al momento è stato usato nelle auto di prova Audi e-tron).

Stando a quanto è stato spiegato dal team di Audi, lo speciale filtro è integrato nel flusso d’aria esistente del veicolo davanti al radiatore, in modo che siano necessarie solo poche modifiche all’auto, contenendo i costi.

La sua funzione meccanica ricorda quella di un aspirapolvere e le particelle di polvere fine rimangono bloccate nel filtro mentre l’aria può ancora fluire attraverso di esso.

Risultati positivi nei test

I veicoli di prova nei quali è stato montato questo sistema hanno permesso ad Audi non solo di valutare la sua efficacia ma anche di determinare che questa tecnologia non influisce sull’utilizzo complessivo del veicolo.

Dopo oltre 50.000 chilometri di prove sull’Audi e-tron, infatti, il produttore è arrivato alla conclusione che i filtri non hanno alcun effetto negativo sul funzionamento del veicolo elettrico e ciò vale anche per le giornate più calde o durante la ricarica rapida.

Stando ai dati forniti da Audi, questo filtro può arrivare ad assorbire le emissioni di polveri sottili di tre veicoli. E già solo questo aspetto lo rende decisamente meritevole di grande attenzione.