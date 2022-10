A poche settimane dalla presentazione ufficiale, la nuova NVIDIA RTX 4090, nuova GPU di riferimento della gamma NVIDIA, arriva sul mercato italiano. I primi rivenditori del nostro Paese, infatti, hanno inserito in listino alcuni modelli della nuova RTX 4090 realizzati da partner di NVIDIA come MSI, Zotac, ASUS e altri. Le schede video sono disponibili con consegna immediata e permetteranno di sfruttare il nuovo DLSS 3 che debutta (con il supporto di oltre 35 giochi e applicazioni) proprio in concomitanza con il lancio della RTX 4090. Ecco dove acquistare la nuova scheda video di NVIDIA:

La nuova NVIDIA RTX 4090 è disponibile in Italia: ecco dove acquistarla

Partono ufficialmente le vendite della nuova NVIDIA GeForce RTX 4090, nuova top di gamma della famiglia di schede video di NVIDIA e primo modello della RTX 40 Series (con architettura Lovelace) ad arrivare sul mercato. Come ampiamente anticipato da NVIDIA e confermato dalle prime recensioni, la nuova RTX 4090 garantisce prestazioni incredibili, con un netto passo in avanti in termini di performance rispetto ai precedenti modelli top di gamma dell’azienda.

Per il lancio, è possibile affidarsi alle proposte di diversi rivenditori partner di NVIDIA. Partiamo da NEXT che propone la MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio al prezzo di 2.029 euro. Da segnalare, inoltre, che nel listino di NEXT c’è anche la Zotac GeForce RTX 4090 Trinity disponibile al prezzo di 2.159 euro. Da notare che lo store mette a disposizione diverse modalità di pagamento flessibili come il finanziamento online con AGOS o il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Tra i rivenditori che hanno già inserito in listino la nuova RTX 4090 di NVIDIA troviamo anche Drako.it che propone la ASUS GeForce RTX 4090 TUF al prezzo di 1.999 euro oltre alla KFA2 GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC Feature) a 1.999 euro. A completare le opzioni disponibili per l’acquisto di una nuova scheda video NVIDIA troviamo la INNO3D GeForce RTX 4090 ICHILLX3 a 2.099 euro da AK Informatica.

Il lancio della NVIDIA RTX 4090 in Italia continuerà nel corso dei prossimi giorni, con sempre più modelli pronti ad arrivare presso i rivenditori partner di NVIDIA. In queste ore, ad esempio, stanno arrivando anche le prime NVIDIA RTX 4090 su Amazon Italia con la disponibilità di modelli destinata ad aumentare in modo significativo nel corso del prossimo futuro. Al momento, la Founders Edition sullo store NVIDIA è esaurita.

La nuova scheda video di NVIDA rivoluziona il settore del gaming su PC, alzando notevolmente l’asticella, anche grazie al supporto al DLSS 3 che, da questa settimana, è supportato in oltre 35 tra giochi e applicazioni. Tra i titoli e le applicazioni che già supportano il DLSS 3 troviamo:

A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart, Black Myth: Wukong, Bright Memory: Infinite, Chernobylite, Conqueror’s Blade, Cyberpunk 2077, Dakar Desert Rally, Deliver Us Mars, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Dying Light 2 Stay Human, F1® 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Frostbite Engine,

HITMAN 3, Hogwarts Legacy, ICARUS, Jurassic World Evolution 2, Justice, Loopmancer, Marauders, Marvel’s Spider-Man Remastered, Microsoft Flight Simulator, Midnight Ghost Hunt, Mount & Blade II: Bannerlord,

Naraka: Bladepoint, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Racer RTX, PERISH, Portal With RTX, Ripout, S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, Scathe, SUPER PEOPLE, Sword and Fairy 7, SYNCED, The Lord of the Rings: Gollum, The Witcher 3: Wild Hunt, THRONE AND LIBERTY, Tower of Fantasy,Unity, Unreal Engine 4 & 5, Warhammer 40,000: Darktide

Per sapere come va davvero la nuova scheda di NVIDIA vi rimandiamo alla recensione completa che trovate in allegato qui di seguito:

Leggi anche: Recensione NVIDIA GeForce RTX 4090: la vera innovazione che domina il gaming e non solo