Oggi, 12 ottobre, è l’ultimo giorno delle Offerte esclusive Prime di Amazon e questo vuol dire che — a patto di essere muniti di una sottoscrizione ad Amazon Prime — avete ancora qualche ora a disposizione per approfittare delle tantissime offerte disponibili, tra le quali si segnalano anche numerosi notebook a marchio MSI di varie serie, sia per gli amanti del gaming che per chi necessiti di una macchina per la produttività.

Offerte esclusive Amazon Prime in breve

Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono un nuovo evento promozionale organizzato dal colosso dello shopping online riservato in via esclusiva ai clienti Prime e ufficializzato nelle scorse settimane. L’evento tocca anche il mercato italiano e si svolge dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino alle ore 23.59 del 12 ottobre. Si tratta, insomma, di un secondo Amazon Prime Day (il primo si era tenuto come sempre in estate).

Tra le innumerevoli categorie di prodotti in offerta trovano spazio anche quelle di nostra pertinenza e, nel contesto dell’informatica, spiccano i notebook a marchio MSI. Per tutte le altre, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata alle offerte di Amazon e alla sezione di notebook di altri marchi vista ieri.

Offerte esclusive Prime di Amazon: notebook MSI (12 ottobre)

Ridadito che le seguenti offerte sono accessibili solo ed unicamente da parte dei clienti aventi un abbonamento Amazon Prime attivo (vale anche il periodo di prova gratuita), passiamo subito agli sconti disponibili, che — come si accennava in apertura — toccano sia macchine da gaming come MSI Stealth 15m che avevamo recensito qualche mese fa, che notebook più indicati per un utilizzo lavorativo e produttivo, come ad esempio MSI Prestige 14 Evo, di cui potete leggere la nostra recensione a questo link.

Ecco le offerte che abbiamo selezionato per voi:

Leggi anche: Migliori notebook di Ottobre 2022: ecco i nostri consigli

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.

Offerte per categoria