Anche se i forni a microonde vengono utilizzati sempre più spesso anche per scaldare l’acqua con cui preparare un tè caldo, un bollitore elettrico è un dispositivo decisamente più efficiente dal punto di vista energetico, un fattore da non sottovalutare in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una forte crisi energetica.

Xiaomi, marchio che con ogni probabilità conoscerete per i suoi smartphone, può contare su un ecosistema decisamente ampio in cui trova posto anche un bollitore elettrico. Si chiama Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2, ed è protagonista di una promozione su Cafago, noto store online cinese che spedisce anche nel nostro Paese.

Intelligente ed efficiente

Se al mattino siete abituati a bere una bella tazza di tè caldo, con Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2 avrete la soluzione ideale per trovare l’acqua già calda al vostro risveglio. Grazie alla speciale funzione che permette di preservare il calore per 12 ore, potete impostare la temperatura desiderata prima di andare a dormire e trovare l’acqua alla temperatura giusta al mattino.

La temperatura dell’acqua è sempre ben visibile, grazie al display posizionato nella parte bassa del bollitore che mostra in ogni momento la temperatura dell’acqua. Il bollitore ha una potenza di 1800 watt, che permette di riscaldare l’acqua in pochi secondi, risparmiando corrente e nella massima sicurezza, grazie alla presenza di un termostato STRIX, realizzato in Gran Bretagna.

Il serbatoio dell’acqua è realizzato in un unico pezzo, per evitare qualsiasi sgocciolamento o perdita e ha una capacità di 1.5 litri, sufficienti per coprire il fabbisogno medio di acqua. La base, che si occupa di fornire energia al bollitore, è dotata di numerosi sistemi di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di rischio per l’utente.

Le dimensioni sono decisamente compatte, 220 x 150 x 247 millimetri, con un peso a vuoto di 1,13 Kg. Riuscirete quindi molto facilmente a trovargli posto in cucina, pronto per diventare un valido alleato in tanti momenti della giornata. Potete acquistare Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2 su Cafago a 54,99 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali applicati all’arrivo della merce in Italia.

Acquista Xiaomi MIJIA Electric Kettle 2

