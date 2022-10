Si avvicina la stagione natalizia e molti stanno già pensando a cosa regalare ad amici, familiari e parenti. Se siete dei veri geek, appassionati di tecnologia fino all’estremo, sicuramente vorrete dei regali che siano unici, qualcosa che non sia comune e che sia fatto davvero su misura per chi li deve ricevere.

Negli ultimi tempi sta prendendo piede la mania del fai da te, in particolare utilizzando macchine intagliatrici laser che permettono di realizzare degli oggetti davvero molto particolari. I più creativi sapranno intagliare il legno e creare oggetti animati, ma anche incidere metalli e plastiche per realizzare cornici personalizzare, cover per smartphone o per le cuffie, con il solo limite rappresentato dalla propria fantasia e dalla creatività.

CR-Laser Falcon Engraver, ecco la risposta

Creality, azienda leader nella realizzazione e commercializzazione di stampanti 3D, propone un incisore laser con potenza di 10 watt, che funge anche da taglierina per tantissimi tipi di materiale, come legno, carta, pelle, tessuti, ceramica e metalli.

L’incisore viene fornito, come generalmente accade per le stampanti 3D, in kit di montaggio per ridurre gli ingombri in fase di spedizione e per una maggiore protezione dei vari componenti. E proprio grazie all’esperienza acquisita nella costruzione di stampanti 3D, Creality ha realizzato un incisore laser di grande qualità, con un algoritmo di guida della testina di incisione sviluppato in casa per unire stabilità, precisione e silenziosità.

L’utilizzo di motori a doppio step e di un chip principale a 32 bit permette di avere un controllo estremamente preciso sul movimento sulle assi X e Y della testina, con l’indubbio vantaggio di garantire una elevata stabilità all’intera struttura. Anche il sistema di trasmissione è particolarmente evoluto, con quattro ruote a V resistenti all’usura, binari a V senza interruzioni e cinghie studiate per garantire movimenti fluidi.

Previous Next Fullscreen

La testina laser da 10 watt crea un raggio dello spessore di appena 0,06 millimetri, con una elevata forza di penetrazione per tagliare anche i materiali più spessi. Ampia anche la superficie operativa, pari a 400 x 415 millimetri, con la possibilità di ospitare oggetti da incidere o tagliare dallo spessore massimo di ben 150 millimetri.

Creality CR-Laser Falcon Engraver è dotata di un giroscopio che le permette di fermarsi in caso di cadute o movimenti accidentali, con un segnale di allarme che avviserà l’utente della situazione. Da segnalare inoltre che l’incisore laser può funzionare senza essere collegato al computer, vista la presenza di uno slot microSD nel quale può essere caricato il file da stampare.

Dove acquistare CR-Laser Falcon Engraver

Se l’idea di creare degli oggetti personalizzati, da regalare o da utilizzare in casa, vi stuzzica, potete acquistare CR-Laser Falcon Engraver sullo store ufficiale di Creality al prezzo di 489 euro, valido fino al 10 ottobre utilizzando il codice FAL30. In alternativa la trovate su Amazon a 499,99 euro applicando il coupon da 30 euro presente nella pagina sommandolo al codice sconto CRFAL70F da ulteriori 70 euro.

Informazione Pubblicitaria