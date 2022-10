Nella serata di ieri, Microsoft ha avviato il rilascio della build 25217 di Windows 11 agli sviluppatori registrati sul canale Dev del programma Windows Insider.

Tra le novità di questa nuova versione fornita in anteprima agli sviluppatori, rientrano il supporto ai widget di terze parti (per la prima volta su Windows 11) e una nuova funzionalità legata a Microsoft Teams. Scopriamo queste e tutte le altre novità della nuova build in anteprima del più recente sistema operativo del colosso di Redmond.

Windows 11: le novità della build 25217 Insider Preview (canale Dev)

Siamo ormai a quasi tre settimane di distanza dal rilascio dell’aggiornamento Windows 11 2022 Update, primo vero feature update del sistema operativo, che ha causato non pochi problemi a molti utenti.

Se da un lato Microsoft (e le aziende partner) sono al lavoro per risolvere i problemi emersi sul canale stabile (vedi l’aggiornamento rilasciato da NVIDIA), dall’altro lato prosegue lo sviluppo delle funzionalità che arriveranno in futuro e la nuova build 25217, rilasciata agli iscritti del canale Dev del programma Windows Insider, lavora proprio su questo fronte.

La nuova build in anteprima di Windows 11, come anticipato, aggiunge nuove funzionalità al sistema, alcune delle quali piuttosto interessanti come il supporto ai widget di terze parti e una nuova funzione di Microsoft Teams; tutte le novità sono dettagliate all’interno delle note ufficiali di rilascio, riportate tramite un post sul blog ufficiale di Windows.

Arriva il supporto ai widget di terze parti

La novità più importante che viene introdotta a partire dalla build 25217 Insider Preview di Windows 11, in distribuzione agli iscritti al canale Dev del Programma Windows Insider è indubbiamente l’introduzione del supporto ai widget di terze parti.

Questo significa che gli sviluppatori di app potranno iniziare a creare i loro widget, sfruttando l’SDK WinAppSDK 1.2 Preview 2: essi potranno creare widget per le app Win32 in pacchetto e potranno testarli localmente sulla scheda Widget di Windows 11, principale limite della novità, ancora al suo stato embrionale. Cercando di vedere oltre, è normale che al momento i test siano circoscritti al “locale”: una volta che la possibilità verrà rilasciata sul canale stabile, gli sviluppatori potranno rilasciare aggiornamenti delle app (o direttamente widget) sul Microsoft Store.

Un altro limite potrebbe essere quello legato al fatto che, allo stato attuale, possono essere creati widget per le sole app Win32 in pacchetto: il supporto per i widget delle Progressive Web App (PWA) dovrebbe arrivare a breve, come parte integrante di Microsoft Edge 108.

Novità legate alla Chat di Microsoft Teams

Il colosso di Redmond è al lavoro rendere più intuitiva e semplice la chat di Microsoft Teams all’interno di Windows 11, per consentire agli utenti di videochiamare chiunque nel mondo. Con la nuova build in anteprima, quando un utente apre Chat dalla barra delle applicazioni, il focus sarà sull’utente stesso, con un’anteprima visiva (catturata dalla webcam) e sotto mostrerà i vari modi in cui egli può connetterti con le persone che fanno parte dei propri contatti.

La novità è pensata principalmente per coloro che utilizzano Microsoft Teams per uso personale, consentendo loro di avviare immediatamente una videochiamata con altri utenti che utilizzano la piattaforma, nata inizialmente per istituzioni, gruppi di lavoro e aziende, allo stesso modo. Qualora un utente volesse mettersi in contatto con qualcuno che non è iscritto a Microsoft Teams, potrà condividere facilmente un collegamento di chiamata tramite SMS o e-mail e avviare la conversazione direttamente all’interno di Chat.

Secondo quanto dichiarato da Microsoft, questa nuova “esperienza”, che attualmente è visibile in anteprima ad una ristretta cerchia di utenti, sarà ampiamente disponibile nei prossimi mesi.

Novità per il Microsoft Store

Con la nuova build in anteprima di Windows 11, Microsoft sta iniziando a distribuire un aggiornamento del Microsoft Store (versione 22209) che apporta i seguenti miglioramenti:

Giochi disponibili con Game Pass in evidenza

Quando un utente ricerca dei giochi nel Microsoft Store, ora si troverà davanti, a colpo d’occhio, l’informazione relativa alla disponibilità (o meno) con il Game Pass. Nella schermata sono, inoltre, presenti pulsanti da un design rinnovato e una nuova sezione che informa su cosa sia incluso nell’abbonamento

Quando un utente ricerca dei giochi nel Microsoft Store, ora si troverà davanti, a colpo d’occhio, l’informazione relativa alla disponibilità (o meno) con il Game Pass. Nella schermata sono, inoltre, presenti pulsanti da un design rinnovato e una nuova sezione che informa su cosa sia incluso nell’abbonamento Miglioramenti generali

Sono state apportate modifiche generali alla libreria dei contenuti e sono state semplificate alcune opzioni, per migliorare le prestazioni a tutto tondo.

Bug noti della build 25217 Insider Preview di Windows 11

Di seguito riportiamo i bug noti dell’ultima versione in anteprima per il canale Dev di Windows 11.

Bug di carattere generale

Il team di sviluppo sta analizzando le segnalazioni relative a problemi sull’ audio (per alcuni insider ha smesso di funzionare), su arresti anomali di svariate app , su elementi dell’interfaccia utente delle app che spariscono e riappaiono a caso .

Il team di sviluppo sta analizzando le segnalazioni relative a problemi sull’ (per alcuni insider ha smesso di funzionare), su , su . Bug della barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet

Vengono riportati bug come lampeggiamenti o caricamento lento nel passaggio tra modalità desktop a modalità tablet; inoltre, potrebbero esserci dei problemi col gesto per visualizzare le impostazioni rapide.

Vengono riportati bug come lampeggiamenti o caricamento lento nel passaggio tra modalità desktop a modalità tablet; inoltre, potrebbero esserci dei problemi col gesto per visualizzare le impostazioni rapide. Bug dei widget

Ci sono problematiche legate alla visualizzazione dei widget per gli utenti che hanno il pc impostato su una lingua che visualizza il testo da destra a sinistra (come l’arabo).

Nonostante i bug noti, la build 25217 Insider Preview di Windows 11 va a correggere tanti problemi emersi con le precedenti build e introduce tante altre novità rispetto a quelle che vi abbiamo riportato: per maggiori dettagli, vi rimandiamo ancora una alle note di rilascio dell’aggiornamento sul blog ufficiale di Windows.

Come ricevere la nuova build in anteprima di Windows 11

La build 25217 Insider Preview di Windows 11 è in fase di rilascio graduale agli iscritti al programma Windows Insider che fanno parte del canale Dev. Qualora siate già iscritti al canale Dev del programma, il vostro PC riceverà e installerà la nuova build come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema: per verificare la presenza basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti” e, qualora richiesto, selezionare “Scarica e installa”.

Nel caso in cui invece non siate ancora registrati al Programma Windows Insider ma foste interessati a farlo, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Programma Windows Insider”, aderire al programma e scegliere il canale a cui vogliate iscrivervi tramite l’opzione “Scegli le impostazioni di Insider”; nel caso specifico di questa build, il canale è quello Dev; tuttavia si tratta del canale di anteprima più estremo tra i tre messi a disposizione dal programma, pertanto potreste avere a che fare con funzionalità che non verranno mai rilasciate o con una build abbastanza instabile e piuttosto piena di bug.

Potrebbero interessarti anche: Windows 11 Build 25211 riporta il Task Manager sulla barra delle applicazioni e Windows 11 è lento con i giochi? Microsoft suggerisce un escamotage