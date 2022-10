È di oggi l’annuncio di un nuovo accordo di collaborazione fra TIM e Qualcomm Technologies Inc. che mira a rendere le città (smart city) pronte ad accogliere nuovi servizi di realtà aumentata e virtuale. Grazie al 5G e alle nuove applicazioni che ne sapranno sfruttarne la tecnologia, le due aziende parlano di nuove iniziative, di nuove esperienze interattive (metaverso compreso) e di nuovi servizi accessibili ai cittadini delle cosiddette smart city, soluzioni in arrivo prossimamente e che permetteranno di gestire le città in maniera più efficiente, di accelerare la transizione digitale delle PA e, in senso lato, di servire meglio i cittadini che le abitano.

In arrivo nuovi servizi virtuali basati sul 5G per le smart city grazie a TIM e Qualcomm

Il mercato delle smart city rappresenta un ambito ad alto potenziale su cui stiamo puntando e l’accordo con Qualcomm va in questa direzione. Siamo l’unico operatore in Italia in grado di poter offrire alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini tutte le tecnologie necessarie per accelerare la transizione digitale. Ci poniamo sul mercato come il partner di riferimento con soluzioni ICT innovative e sicure. Grazie alle nostre connessioni 5G e fibra abbinate al Cloud, all’IoT e alla cybersecurity offriamo alle Amministrazioni le leve tecnologiche per competere e trasformare le città in luoghi più efficienti e sostenibili.

Con queste parole, Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM ha commentato tale accordo, svelando quelli che sono alcuni degli obiettivi prefissati dalle due aziende. Dunque da una parte c’è la necessità di adeguare ai tempi che corrono e pertanto ammodernare le realtà urbane e i relativi servizi per i cittadini. Dall’altro gestire le città in maniera più efficiente proprio grazie ai nuovi mezzi che la tecnologia oggi mette a disposizione, tramite il 5G, la fibra ottica e le altre soluzioni offerte da TIM.

D’accordo, ma in concreto di che si tratta? In buona sostanza, pur non entrando per bene nel merito, TIM e Qualcomm parlano di servizi di realtà aumentata e virtuale che utilizzano il 5G mmWave, di soluzioni immersive offerte in occasione degli eventi dal vivo sia culturali che di intrattenimento, situazioni in cui il supporto del 5G diventa prezioso per gli ovvi motivi legati che lo contraddistinguono (latenza estremamente ridotta in primis).

Si apre dunque la strada a varie esperienze interattive che, grazie ai nuovi dispositivi come visori e occhiali AR/VR che pian piano si iniziano a fare spazio sul mercato di consumo, permettono di godere di contenuti in realtà estesa e aumentata, secondo il modello del metaverso come si legge nel comunicato stampa relativo.

Questa collaborazione ci permetterà di offrire esperienze premium ai consumatori di tutta Italia attraverso una serie di incredibili progetti 5G mmWave. Si tratta di un’opportunità straordinaria per dimostrare la capacità di questa tecnologia di offrire esperienze premium e portarle nelle mani dei consumatori italiani. Il 5G mmWave offre una velocità di trasmissione dati elevatissima, una latenza bassissima per l’interattività in tempo reale e un’enorme capacità di rete, soprattutto in luoghi ad alta densità, dove il 5G mmWave si inserisce naturalmente come complemento del 5G Sub6. È una collaborazione entusiasmante e siamo orgogliosi di farne parte. Non vediamo l’ora di vedere i progetti che saranno realizzati ha dichiarato Enrico Salvatori, SVP & President Qualcomm Europe.

Ne sapremo di più prossimamente, non ci resta che pazientare per avere un’idea più chiara delle potenzialità e delle opportunità concrete che TIM e Qualcomm hanno in mente.

Forse ti sei perso: Quanto sono smart le città italiane? Poco, ma c’è chi pagherebbe oro per viverci