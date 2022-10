Il mese di ottobre può essere il momento giusto per acquistare un nuovo notebook o anche un PC o un monitor. Da questa settimana, infatti, gli store ufficiali di Acer e ASUS mettono a disposizione degli utenti una serie di nuove offerte pensate per acquistare un nuovo dispositivo a prezzo scontato. Le opzioni da sfruttare sono numerose e particolarmente convenienti. Sia Acer che ASUS propongono, infatti, sconti significativi su diversi modelli della gamma. Vediamo, quindi, i dettagli delle promozioni lanciate dai due brand:

Acer lancia gli Sconti d’Autunno: sconti fino a 500 euro

Partiamo da Acer. L’azienda lancia questa settimana gli Sconti d’Autunno con la possibilità di acquistare un nuovo dispositivo con uno sconto fino al 30% rispetto al prezzo di listino. Le offerte sono diverse e garantiscono agli utenti la possibilità di risparmiare fino a 500 euro sull’acquisto del modello desiderato. Per sfruttare le promozioni incluse con gli Sconti d’Autunno di Acer c’è tempo fino al prossimo 17 di ottobre.

Ecco alcune delle migliori offerte disponibili in questo momento sullo store di Acer:

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte proposte da Acer. Per un quadro completo su tutti i prodotti in offerta con gli Sconti d’Autunno è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito. Ricordiamo che sui prodotti proposti in offerta dall’Acer Store c’è a possibilità di beneficiare della consegna e del reso gratis. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal.

ASUS presenta le offerte Welcome Autumn con sconti fino al 45%

Anche la gamma ASUS è in offerta grazie alle offerte Welcome Autumn. A disposizione degli utenti ci sono tanti sconti fino al 14 ottobre, con possibilità di risparmiare fino al 45% sul prezzo di listino del prodotto in offerta. Le occasioni per un buon affare sono davvero numerose e non sarà difficile trovare un notebook, un PC o un accessorio da acquistare ad un prezzo conveniente.

Ecco alcune delle migliori proposte di ASUS:

ASUS M515 in offerta a 399 euro invece di 569 euro : il notebook presenta il processore AMD Ryzen 3 3250U supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

: il notebook presenta il processore supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD ASUS Vivobook Go Flip 14 in offerta a 379 euro invece di 49 euro ; il convertibile presenta il processore Intel Celeron N4500 supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria eMMC e da un display touch con diagonale da 14 pollici e risoluzione Full HD

; il convertibile presenta il processore Intel Celeron N4500 supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria eMMC e da un display touch con diagonale da 14 pollici e risoluzione Full HD ASUS VivoBook 15 K513 in offerta a 659 euro invece di 949 euro; il notebook presenta un processore Intel Core i7-1165G7 supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

ASUS TUF Gaming F15 FX506HCB in offerta a 939 euro invece di 1.129 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i5-11400H supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD con refresh rate di 144 Hz; la scheda video è una NVIDIA RTX 3050

; il notebook può contare sul processore supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD con refresh rate di 144 Hz; la scheda video è una ASUS ROG Strix G15 G513RC in offerta a 1.249 euro invece di 1.469 euro ; il notebook da gaming presenta il processore AMD Ryzen 7 6800H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre ad una scheda video NVIDA RTX 3050

; il notebook da gaming presenta il processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre ad una scheda video ASUS ROG Strix G17 G713RM (2022) in offerta a 1.799 euro invece di 1.929 euro; il notebook da gaming presenta un processore AMD Ryzen 7 6800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 360Hz oltre ad una scheda video NVIDA RTX 3060

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte proposte da ASUS nel corso del mese di ottobre. Per un quadro completo sulle proposte è possibile accedere al link qui di sotto. Le offerte ASUS consentono di sfruttare la consegna e il reso gratis e, per quanto riguarda il pagamento includono anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna. Per ulteriori dettagli è possibile sfruttare il link qui di sotto:

