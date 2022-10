Samsung potrebbe portare l’esperienza nel metaverso a un livello ancora più coinvolgente grazie a una migliore soluzione sensoriale tattile che in teoria potrebbe emulare la sensazione di calore percepita quando si tocca una tazza di caffè appena preparata, oppure di sentire la sabbia della spiaggia sotto i piedi scalzi, nonché di percepire la brezza primaverile.

Il colosso sudcoreano ha mostrato i primi risultati relativi alla tecnologia “e-skin”, una pelle artificiale in grado di trasmettere sensazioni tattili come il dolore, gli sbalzi di temperatura e la pressione in modo molto simile alla pelle umana.

La cosiddetta e-skin si applica sulla propria pelle per poter percepire sensazioni tattili negli ambienti virtuali attraverso piccole scosse di corrente elettrica simili a quelle inviate dal cervello.

La maggior parte dei controller per la realtà virtuale si limitano a utilizzare motori tattili per trasmettere le sensazioni fisiche, mentre Samsung punta a offrire un’esperienza di livello superiore in termini di percezione e quindi di immersione nel metaverso.

Samsung sta sviluppando la pelle digitale “e-skin” per il metaverso e non solo

Il progetto è condotto dal professor Unryong Jeong del Dipartimento di Scienza e Ingegneria dei Materiali presso POSTECH che ha ricevuto il supporto di Samsung Electronics per cinque anni nell’ambito dell’iniziativa Future Technology Promotion.

La tecnologia e-skin potrebbe non solo rivoluzionare la realtà virtuale, ma ha anche trovare applicazione in ambito medico, ad esempio per ridurre le piaghe da decubito per i pazienti allettati, oppure informare gli infermieri sulle condizioni della pelle dei pazienti grazie alla capacità di percepire caldo e freddo, pressione e dolore attraverso la e-skin.

La pelle è un organo estremamente complesso che comunica con il cervello attraverso il sistema nervoso e quindi non è facile da emulare digitalmente, tuttavia la ricerca sull’e-skin sembra promettente a giudicare dal video qui sotto.