Se siete amanti del calcio avrete probabilmente dei sentimenti contrastanti nei confronti di DAZN, il classico amore e odio riconducibile a diverse motivazioni, fra le quali principalmente i disservizi che si manifestano in determinate occasioni. Quanto vi riportiamo oggi potrebbe far propendere la lancetta dei vostri sentimenti nei confronti della piattaforma meno verso l’amore e più verso l’odio; DAZN ha infatti comunicato tramite mail ai propri clienti alcuni cambiamenti inerenti alle tempistiche di recesso dell’abbonamento. Vediamo di cosa si tratta.

DAZN aumenta le tempistiche per disattivare l’abbonamento

Ad oggi la disdetta dell’abbonamento a DAZN è immediata, se per esempio l’abbonamento scade il 15 ottobre e il cliente fa richiesta di disdetta il 10 ottobre, potrà usufruire dei contenuti fino al 14 ottobre senza pagare alcun costo aggiuntivo.

Come già detto però le cose stanno per cambiare, l’azienda ha infatti introdotto una tempistica di 30 giorni dalla richiesta di disdetta, affinché questa diventi effettiva; a partire dal 30 ottobre 2022 dunque il recesso dall’abbonamento non sarà più immediato. Tutto ciò è da imputare ad alcune modifiche apportate alle condizioni di utilizzo e alla carta dei servizi, rispettivamente agli articoli 5 e 6; di seguito l’articolom5 delle attuali condizioni di utilizzo:

La richiesta di recesso dall’abbonamento al Servizio DAZN potrà essere formulata in qualsiasi momento antecedente alla scadenza di tale abbonamento, fermo restando che l’accesso al Servizio sarà consentito fino al termine del periodo previsto contrattualmente. Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6.1, in caso di recesso i canoni di abbonamento già pagati non verranno rimborsati.

Il nuovo articolo 5 delle condizioni di utilizzo, in vigore dal 30 ottobre 2022:

La richiesta di recesso dall’abbonamento al Servizio DAZN potrà essere formulata in qualsiasi momento antecedente alla scadenza di tale abbonamento. Il recesso si perfezionerà al trentesimo giorno successivo dalla data della richiesta e l’accesso al Servizio sarà consentito fino al predetto termine, fatto salvo quanto diversamente previsto per le carte o codici prepagati. Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6.1, alla data di richiesta di recesso verrà addebitato l’importo del canone di abbonamento per il periodo fino alla scadenza del predetto termine (trentesimo giorno) da cui verranno decurtati i giorni già corrisposti con il precedente addebito.

Quindi a partire dal 30 ottobre prossimo venturo il recesso dal contratto sarà effettivo dopo 30 giorni, questo vuol dire che se per esempio il vostro abbonamento scade il 15 ottobre, ed effettuate la disdetta il 10 ottobre, dovrete pagare fino al 9 novembre (potendo contestualmente continuare ad usufruire del servizio fino a quella data); ciò vale per i clienti che hanno inserito un metodo di pagamento in fase di registrazione, per esempio carta di credito, per coloro i quali invece utilizzano le carte prepagate, l’abbonamento scadrà al termine del periodo prepagato.

I clienti che non intendono accettare le novità introdotte hanno facoltà di disdire l’abbonamento, senza incorrere in costi aggiuntivi o penali, entro il 30 novembre 2022 attraverso l’apposita sezione nella pagina “Il mio account” oppure contattando il Servizio Clienti.

Vai a: iscriviti a DAZN

Potrebbe interessarti anche: Come disdire l’abbonamento DAZN o riattivare il servizio