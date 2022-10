ASUS ha annunciato due nuovi modelli di notebook della gamma Vivobook in grado di offrire un valido contributo per la produttività quotidiana, un ottimo display per l’intrattenimento e un’ampia autonomia. La gamma adotta le ultime CPU Intel Core i7 e Core i5 di 12a generazione e include 8 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione.

La nuova serie Vivobook offre un eccezionale sistema di dissipazione del calore migliorato e offrono una connettività completa grazie alla presenza di una porta USB-C 3.2 Gen 1, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato.

Caratteristiche del notebook ASUS Vivobook 15 (X1502)

Vivobook 15 è basato sul processore Intel Core i7 i7-1255U di 12a generazione in grado di raggiungere una velocità Turbo Boost di 4,7 GHz.

Il display NanoEdge di Vivobook 15, disponibile anche come touchscreen, offre ampi angoli di visione ed è rispettoso degli occhi dell’utente essendo certificato TÜV Rheinland.

La cerniera a 180° semplifica la condivisione di presentazioni e la retroilluminazione opzionale della tastiera permette di lavorare in ambienti poco illuminati.

Vivobook 15 sarà disponibile sull’e-commerce ASUS da fine ottobre nelle diverse colorazioni Quiet Blue, Icelight Silver e Terra Cotta al prezzo consigliato al pubblico di 919 euro.

Caratteristiche del notebook ASUS Vivobook 15X OLED (X1503)

Vivobook 15X OLED è basato sul processore Intel Core i5 di 12a generazione e offre un display OLED 16:9 con tecnologia HDR NanoEdge per una gamma cromatica DCI-P3 al 100%.

Oltre che TÜV Rheinland, lo schermo di Vivobook 15X OLED è certificato PANTONE per un’accuratezza dei colori di livello professionale e vanta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di appena 0,2 ms.

La tecnologia 3D Noise Reduction (3DNR) di ASUS e i nuovi effetti della webcam disponibili in MyASUS portano l’esperienza di videochiamata a un livello superiore grazie a una nitidezza dell’immagine significativamente migliorata in ogni situazione e agli effetti come la sfocatura dello sfondo per una maggiore privacy, l’ottimizzazione dell’illuminazione per i volti, il tracciamento del movimento e degli occhi per migliorare l’inquadratura.

Anche questo modello è dotato di una cerniera a 180° progettata per condividere facilmente i contenuti con gli altri o di collaborare con un gruppo di persone intorno a un tavolo.

Vivobook 15X OLED è già disponibile presso i Gold Store ASUS nelle due colorazioni Quiet Blue e Transparent Silver al prezzo consigliato al pubblico di 839 euro.

I notebook della gamma Vivobook sono acquistabili anche tramite il negozio ASUS presente su Amazon.

