Anche in Italia è finalmente sbarcato SHADOW, un nuovo interessante servizio dedicato a chi ha la necessità di avere a propria disposizione un potente computer Windows da usare in qualsiasi momento in base alle esigenze senza, tuttavia, dovere affrontare la spesa per il suo acquisto.

Ebbene sì, l’idea alla base di SHADOW è quella di sfruttare le potenzialità del cloud: gli utenti, infatti, una volta abbonatisi al servizio potranno accedere al computer in questione da qualsiasi dispositivo, come uno smartphone (Android e iOS), un tablet (Android e iOS), un notebook o persino un Mac.

Quanto costa e come funziona SHADOW PC

Iniziando dai prezzi, il servizio SHADOW PC ha un costo di 29,99 euro al mese (che per i primi 100 utenti italiani sarà scontato per sempre a 24,99 euro) e, dal 26 ottobre 2022, ci sarà anche un Power Upgrade al costo di 44,98 euro al mese.

L’abbonamento base mette a disposizione degli utenti il seguente computer:

processore Intel Xeon E5-2678 v3 a 4 core e 8 thread a 2,5 GHz (Turbo Boost 3,1GHz) o Intel Xeon E5-2667 vs a 4 core e 8 thread a 3,2 GHz (Turbo Boost a 3,6GHz)

GPU P5000 con 16 GB GDDR5X o GTX 1080 con 8 GB GDDR5X o RTX4000 con 8 GB GDDR6

12 GB di RAM DDR4 a 2.133MHz

256 GB di archiviazione

Windows 10

Chi si abbona al piano Power Upgrade potrà fare affidamento sulla seguente dotazione hardware:

CPU AMD EPYC 7543P con 4 core and 8 thread

GPU NVIDIA GeForce RTX classe 3070 o schede grafiche NVIDIA equivalenti

16 GB di RAM

In entrambi i casi gli utenti potranno contare su 256 GB di spazio di archiviazione disponibile, che potrà essere aumentato di pacchetti di 256 GB ciascuno al prezzo di 2,99 euro al mese (per ogni incremento).

Ovviamente, tra i requisiti minimi per poter usufruire del servizio vi è la disponibilità di una buona connessione a Internet (almeno 15 Mbps in download).

Oltre che questa soluzione per gli utenti privati, in Italia arriva anche Shadow Business Solutions, ossia un pacchetto appositamente pensato per i professionisti.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.