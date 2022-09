All’inizio della settimana, Intel ha presentato le nuove schede grafiche per PC desktop Intel Arc A770 e Arc A750, due soluzioni che arriveranno ad ottobre a un prezzo davvero interessante e con cui il colosso statunitense intende ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel segmento delle GPU, largamente dominato da colossi come NVIDIA e AMD.

A pochi giorni di distanza, i produttori di terze parti hanno già iniziato a presentare le proprie GPU custom basate proprio sulle più recenti novità targate Intel, e tra questi rientrano Acer (tramite Predator, la propria linea di prodotti dedicati al gaming), AsRock e GUNNIR, che raggiungono MSI tra i board partner di Intel nell’ambito delle GPU Intel Arc

Ecco la nuova GPU Acer Predator basata sulla Intel Arc A770

Quest’oggi Acer ha presentato una nuova scheda grafica per PC desktop, griffata con il logo Predator e basata sulla recentissima Intel Arc A770: ad annunciare la novità è stata la stessa azienda taiwanese, tramite l’account Twitter della propria divisione Predator Gaming.

Introducing the all new @intelgraphics #IntelArc A770 GPU, which we've christened #PredatorBiFrost. Paving the way for a new generation of gaming awesome! pic.twitter.com/MmN4rAszIt — Predator Gaming (@PredatorGaming) September 30, 2022

La GPU annunciata da Acer presenta un design a 2,5 slot corredato da due ventole, e sembra essere un ibrido tra un classico design a ventola e un design con raffreddamento “all’aperto”, qualcosa di mai visto prima sul mercato. La personalizzazione di Acer della Intel Arc A770 presenta doppi connettori di alimentazione a 8 pin e pertanto dovrebbe offrire prestazioni migliori rispetto alla Founders Edition presentata da Intel (in edizione limitata).

Per il resto, la scheda grafica è dotata di una GPU ACM-G10 completa con 32 Xe-Core ma non è noto se la memoria grafica disponibile sia da 16 GB o da 8 GB: a tal proposito, Intel ha dichiarato che i modelli da 8 GB sarebbero stati rilasciati unicamente dalle aziende partner ma ciò non esclude che questi possano presentare anche modelli da 16 GB.

Anche AsRock e GUNNIR hanno presentato le proprie soluzioni custom delle recenti GPU Intel Arc

I produttori AsRock e GUNNIR hanno scelto direttamente il palcoscenico dell’evento Innovation di Intel dello scorso 27 settembre per presentare le proprie soluzioni custom basate sulle Intel Arc A770 e A750 ed essere così i primi ad aprire le danze. Sono almeno quattro le soluzioni presentate dai due brand, tutte basate sulle GPU ACM-G10, dal momento che, delle novità attese, il colosso statunitense dei semiconduttori ha presentato unicamente le schede grafiche della serie A7xx.

Le novità targate GUNNIR

Non è la prima volta che il produttore cinese GUNNIR presenti delle schede video custom basate sulle Intel Arc e lo stesso produttore aveva già confermato di essere al lavoro per sviluppare schede video basate sulle più recenti Intel Arc A7xx: i frutti del lavoro, tuttavia, si concretizzano solo adesso.

Una delle soluzioni presentate da GUNNIR presenta un design a tripla ventola (dispositivo di raffreddamento a 2,2 slot), è dotata di due connettori di alimentazione a 8 pin (rispetto al design Intel a 8+6 pin) e presenta una semplice copertura in metallo (con piastra posteriore che copre l’intera scheda).

Le novità targate AsRock

Il produttore taiwanese AsRock ha presentato un paio di schede video custom basate sulle Intel Arc A7xx: la prima (quella visibile a sinistra nell’immagine sottostante) fa parte della serie Phantom Gaming e si basa sulla A770; la seconda fa parte della serie Challenger e si basa sulla A750. Entrambe le schede video sono dotate anche di doppi connettori di alimentazione a 8 pin, caratteristica che sembra essere comune a tutti i design premium, non di riferimento, basati sulle GPU Arc.

Secondo quanto emerso, inoltre, una delle schede riporterebbe addirittura la dicitura “OC”, lasciando intendere che sarà più veloce dell’edizione limitata presentata dalla stessa Intel: questo non sorprende perché la stessa Intel ha lasciato intendere che i partner avranno una certa flessibilità nella configurazione delle GPU (in termini di clock e di TGP) per le proprie soluzioni custom.

Quando arriveranno le nuove schede video custom basate sulle Intel Arc A7xx

Purtroppo di tutte queste schede grafiche custom, basate sulle Intel Arc A7xx, non abbiamo informazioni circa la disponibilità: sappiamo unicamente della volontà di Intel che vuole fortemente il lancio contemporaneo sia il proprio design che di quelli personalizzati: ci sarà da aspettare fino almeno fino al 12 ottobre (data in cui è previsto il lancio negli USA) ma le cose potrebbero cambiare.

Nelle prossime settimane continueranno ad arrivare nuove soluzioni basate sulle recentissime Intel Arc A770 e A750 e poi, presto, Intel potrebbe presentare i restanti membri della famiglia di schede grafiche di fascia desktop, presentando le più abbordabili (economicamente) Arc delle serie A5xx e A3xx.

Potrebbero interessarti anche: Ecco come Intel ha scelto di promuovere la scheda grafica Arc A770 e La nuova Intel Arc A750 batte la RTX 3060 nei primi test benchmark ufficiali