A quasi due mesi dalla presentazione ufficiale Amazfit GTR 4 e GTS 4 arrivano in Italia, disponibili da oggi presso i principali rivenditori di prodotti d’elettronica. Assieme a loro, per completezza d’informazione, c’era anche la versione più piccina Amazfit GTS 4 Mini, che è già acquistabile da qualche giorno e da noi recensito. Comunque, prima di lasciarvi qualche link all’acquisto, putacaso vogliate comprarne uno, due parole riepilogative sulla serie completa.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 in breve

Dotati di sistema GPS e di funzioni sportive avanzate, con il design intelligente del GTR 4 e il look alla moda del GTS 4, i nuovi smartwatch Amazfit sono la perfetta rappresentazione di “Smart Fitness Made Easy”

Ma dichiarazioni a parte, questi due smartwatch di Amazfit si presentano entrambi con le seguenti specifiche che li accomunano, pur presentando varie differenze sensibili, soprattutto il fattore di forma rotondo di Amazfit GTR 4 e più squadrato di GTS 4.

Entrambi montano un chip GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, supportano oltre 150 modalità sportive con riconoscimento automatico di alcuni esercizi (15 al momento), integrano un sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG per la rilevazione di frequenza cardiaca e altri dati fisiologici, un altoparlante che permette anche di riprodurre la musica (e di gestire l’intervento di Amazon Alexa, integrato) e varie funzioni di monitoraggio del sonno e dello stato di salute dell’utente, funzioni analizzabili al meglio attraverso l’app companion Zepp OS 2.0, che permette fra l’altro di personalizzare temi e layout degli orologi.

Fra le altre cose che accomunano Amazfit GTR 4 e GTS 4 è necessario segnalare la resistenza alle immersioni in acqua fino a una profondità di 50 metri (da cui ne deriva la compatibilità con varie attività sportive in acqua), la possibilità di creare dei piani di allenamento personalizzati per 10 sport diversi, di analizzare il proprio stato di forma e l’andamento annesso grazie agli algoritmi PeakBeats (VO2 Max compreso).

Ci sono tuttavia un paio di differenze sostanziali di cui tener conto:

schermo AMOLED: circolare da 1,43″ su GTR 4, squadrato da 1,75″ su GTS 4;

AMOLED: circolare da 1,43″ su GTR 4, squadrato da 1,75″ su GTS 4; batteria: da 475 mAh per 14 giorni di autonomia su GTR 4, da 300 mAh per 8 giorni su GTS 4

Per tutte le altre informazioni e caratteristiche dei due smartwatch vi rimandiamo al nostro articolo di presentazione.

Prezzi e disponibilità di Amazfit GTR 4 e GTS 4

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono disponibili in Italia da oggi, come anticipato, entrambi acquistabili al prezzo di 199,90 euro presso lo store di Amazfit (qui per il primo, qua per il secondo) e presso gli altri rivenditori quali Amazon ed Euronics. Ecco alcuni link alternativi utili su cui potete far riferimento:

