Meta ha annunciato di avere dato il via a nuovi test relativi a delle funzionalità che renderanno più facile per gli utenti su Facebook e Instagram accedere, creare e navigare tra più account e profili.

Alla base di queste nuove funzioni vi è la consapevolezza da parte del team di sviluppatori che molte persone utilizzano più di una delle app di Meta per perseguire interessi diversi, raggiungere un pubblico più ampio o condividere vari aspetti e sono dedicate in particolare a loro le novità in questione, in quanto sono volte a semplificare il processo di creazione di account e profili e a rendere più immediato lo switch tra di essi.

Come cambiano Facebook e Instagram

La novità più importante è rappresentata da una nuova interfaccia per cambiare profilo che, a dire degli sviluppatori, renderà più facile rimanere aggiornati sulle notifiche e navigare tra Facebook e Instagram.

Gli utenti potranno passare facilmente tra i loro profili Facebook e Instagram se li hanno aggiunti allo stesso Account Center, visualizzando i relativi profili in un unico posto, oltre che le notifiche, con la possibilità di restare aggiornati sulle novità di entrambi i social.

Il team di Meta ha anche annunciato il lancio di un nuovo sistema per la registrazione di account e l’accesso: gli utenti potranno creare un account Facebook o Instagram e quindi usarlo per registrarne altri e chi ha sia un account Facebook che un account Instagram potrà utilizzare le informazioni di accesso da un’app per accedere all’altra (a condizione che gli account si trovino nello stesso Account Center).

Il team di Meta ci tiene a precisare che per tutte queste nuove funzioni, già in fase di test a livello globale, saranno supportate le soluzioni per la sicurezza e la privacy dei vari prodotti dell’azienda.