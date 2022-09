Ebbene sì, coloro i quali attendevano con ansia il lancio della missione Artemis 1 sono rimasti delusi ancora una volta, anche la data precedentemente scelta per ritentare la missione, quella di domani 27 settembre, andrà modificata visto che tutto è stato annullato; non solo, considerando le condizioni atmosferiche la NASA ha deciso di riportare il razzo Artemis 1 Space Launch System e la navicella spaziale Orion al Vehicle Assembly Building (VAB) alle ore 23:00 EDT di oggi (martedì mattina alle 05:00 per noi).

Nella mattinata odierna i tecnici della NASA hanno preso la decisione di far rientrare Artemis 1 e la navicella spaziale Orion al VAB, il tutto è dovuto alle sfavorevoli condizioni metereologiche della zona; l’agenzia si basa infatti sulle informazioni fornite della National Oceanic and Atmospheric Administration, della US Space Force e del National Hurricane Center. A preoccupare i tecnici, nello specifico, sono le previsioni meteorologiche associate all’uragano Ian.

In un contesto del genere anche l’operazione di movimentazione per il rientro deve essere attentamente considerata, la decisione dell’inizio delle manovre infatti è stata resa possibile da un miglioramento delle condizioni previste, secondo quelli che sono i criteri metereologici da soddisfare; la NASA infatti per le operazioni di rientro al VAB dà delle precise linee guida, non è possibile effettuare manovre di spostamento sulla rampa di lancio se:

Due to weather predictions related to Hurricane Ian, @NASA teams will roll the #Artemis I @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft back to the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy.

First motion is targeted for 11 pm ET tonight: https://t.co/Bx7oanmpa4 pic.twitter.com/wwPds84R36

— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 26, 2022