Il secondo tentativo per il lancio della missione lunare Artemis 1 era previsto per sabato 3 settembre a partire dalle 20:17 ora italiana, ma purtroppo alcuni imprevisti hanno impedito il regolare svolgimento del lancio tanto atteso da molti appassionati dell’esplorazione spaziale.

La NASA ha recentemente fissato il giorno in cui vorrebbe far decollare il suo razzo, stabilendo due date: il 27 settembre ed eventualmente il 2 ottobre in caso di imprevisti.

La NASA vuole ritentare la missione Artemis 1 il 27 settembre

Il team di Artemis 1 ha già finito di lavorare sulla perdita di idrogeno e gli ingegneri hanno pianificato un test per il 21 settembre per verificare se la disconnessione rapida regge nelle condizioni criogeniche richieste dal lancio.

Tuttavia resta da sciogliere la questione relativa all’eventuale test delle batterie nel sistema di terminazione del volo del razzo che l’USSF (United States Space Force) può utilizzare per distruggere il razzo in caso di gravi criticità durante il suo volo.

Il test del sistema richiederebbe alla NASA di riportare l’SLS nel Vehicle Assembly Building, un viaggio di quattro miglia che richiederebbe ore. In definitiva spetta alla Space Force decidere se la NASA può procedere o meno senza questo test e l’USSF sta ancora decidendo se concedere all’agenzia un’ulteriore proroga per estendere la certificazione del razzo.

Nel frattempo la NASA sta continuando i preparativi per il test di dimostrazione criogenica e le potenziali opportunità di lancio, in caso la richiesta dovesse essere approvata.

Se tutto andrà come previsto la NASA farà il terzo tentativo di lanciare il razzo il 27 settembre con una finestra di lancio di 70 minuti che inizierà alle 17:37 ora italiana.