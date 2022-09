Che siate appassionati di fantascienza o meno, avrete sicuramente visto in diversi film palesarsi il fantasma di un asteroide in rotta di collisione con la Terra, nonché diverse strategie messe in atto per scongiurare una catastrofe planetaria.

Ora la NASA annuncia la prima missione di prova della difesa planetaria grazie alla navicella DART (Double Asteroid Redirection Test), il cui scopo è quello di verificare se siamo realmente in grado di modificare la traiettoria di un asteroide nello spazio.

La missione

Prima che vi facciate prendere dal panico, quello della NASA è solo un test, non ci sono impellenti minacce per il nostro pianeta; l’obbiettivo della missione è l’asteroide Dimorphos che si trova ad una tale distanza dal nostro pianeta da non sapere nemmeno che aspetto abbia.

L’asteroide in questione è a conti fatti una luna dell’asteroide Didymos, molto più grande dell’obbiettivo principale, la missione prevede che la navicella DART impatti contro il primo nel tentativo non tanto di distruggerlo, ma quantomeno di modificarne la traiettoria in modo sensibile. Subito dopo l’impatto i principali telescopi della Terra, nonché quelli in orbita come James Webb e Hubble, saranno indirizzati verso il sistema binario in questione per analizzare i risultati della manovra.

Cosa ci si aspetta e le alternative per la difesa planetaria

Qualora tutto andasse come preventivato, l’impatto modificherà la velocità di Dimorphos di una frazione di punto percentuale, cambiando la velocità necessaria per il completamento della sua orbita di diversi minuti. Anche se una manciata di minuti può non sembrare molto, in realtà come affermato da Lindley Johnson, ufficiale di difesa planetaria della NASA, quei minuti sono monumentali.

Johnson sottolinea inoltre l’importanza del progetto, è la prima volta che l’umanità si trova in condizione di comprendere una tale eventuale minaccia, e ha i mezzi potenziali per agire in propria difesa; dunque un’esercitazione, la prima e con il metodo più diretto, potrà essere molto utile per il futuro.

In realtà la NASA ha anche altre possibili strategie, tra cui quella di un “trattore gravitazionale”, ovvero un veicolo che possa agganciare un asteroide e trascinarlo verso un percorso più sicuro; oppure ancora la possibilità di sparare un raggio ionico contro l’asteroide per modificarne, nel tempo, la traiettoria.

Come si svolge la missione

Ci saranno 44 persone nella sala di controllo della NASA, impegnate a controllare telemetria e dati ma, a partire da quattro ore prima dell’impatto, la navicella DART dovrà fare tutto da sola: è infatti dotata di un sistema di navigazione intelligente in grado di guidarla verso il sistema binario di asteroidi, sarà inoltre in grado di “vedere” direttamente il proprio bersaglio solo un’ora prima dell’impatto.

Una volta individuato e agganciato l’obbiettivo, il veicolo spaziale verrà guidato dai propri sistemi verso Dimorphos. Considerando che si tratta di far schiantare un veicolo da 250 milioni di dollari, l’intero processo verrà accuratamente documentato: oltre infatti ai vari telescopi e alle telecamere montate su DART, ci sarà una seconda navicella, l’italiana LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids) che avrà il compito di documentare le conseguenze dell’esperimento, volando su Dimorphos circa tre minuti dopo l’impatto.

A missione conclusa, si potranno vedere quasi subito i primi effetti, ma ci sarà bisogno di tempo per analizzare i dati e stabilire quali modifiche la collisione abbia causato all’orbita del sistema binario.

Come seguire l’evento

Insomma stiamo parlando di un qualcosa che non si vede tutti i giorni, come già detto è una situazione vista e rivista nel mondo cinematografico, ma mai prima d’ora nella realtà. L’importanza scientifica dell’esperimento è notevole e magari alcuni tra voi vorrebbero poterlo seguire in diretta: la NASA ha predisposto l’inizio del collegamento per le ore 18:00 ET (mezzanotte di martedì per noi) e, se tutto va come previsto, la collisione è attesa per le 19:14 ET.

Potete seguire la diretta dell’evento sul sito della NASA attraverso questo link, oppure utilizzare YouTube, Facebook e Twitter. Se siete appassionati di astronomia, o anche solo amanti della scienza e della tecnologia, si prospetta uno spettacolo di sicuro interesse.

