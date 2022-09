Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: si tratta della versione 22.20.0.75.

Le novità della versione 22.20.0.75 di WhatsApp Beta per iOS

Nei giorni scorsi lo staff di WABetaInfo, analizzando le novità introdotte in WhatsApp Beta per Android, ha scoperto una funzionalità ancora in fase di sviluppo relativa alla condivisione dei documenti: ci riferiamo alla possibilità di condividere un documento con una didascalia.

In pratica, così come già avviene per le foto o i video, gli utenti potranno aggiungere una breve descrizione a un documento prima di condividerlo in chat.

Ebbene, grazie alla versione 22.20.0.75 di WhatsApp Beta per iOS scopriamo che questa funzionalità è in fase di sviluppo anche nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Apple.

Nella parte bassa della schermata di condivisione viene aggiunta una barra che consente agli utenti di inserire una didascalia per il documento e, rispetto alla stessa funzionalità su WhatsApp Beta per Android, è anche possibile visualizzare un’anteprima del documento prima di condividerlo.

Grazie a questa funzionalità sarà possibile cercare velocemente un determinato documento, inserendo la sua didascalia all’interno del campo di testo di ricerca.

Al momento questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non si sa quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come aggiornare l’app e iscriversi al programma beta

Il programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è al completo da molto tempo e, pertanto, allo stato attuale per gli utenti interessati non è possibile iscriversi e solo chi è già registrato può provare le versioni beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

A tutti gli altri non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e affidarsi alla versione stabile dell’app, che può essere scaricata dall’App Store seguendo questo link.

