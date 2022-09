Apple ha presentato i nuovi smartphone della gamma iPhone 14 lo scorso 7 settembre, in occasione dell’evento di lancio Far out. Tra i modelli della generazione 2022 di iPhone, i più interessanti sono indubbiamente iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, non solo per essere i modelli di punta ma anche per le innovazioni (Dynamic Island, comparto fotografico rinnovato, nuovo chip A16) che hanno introdotto.

A una decina di giorni dall’arrivo sugli scaffali, il modello più costoso della gamma, ovvero iPhone 14 Pro Max, è già finito tra le grinfie degli esperti del portale specializzato DxOMARK che ne hanno finora testato le capacità dal punto di vista dell’audio e dal punto di vista della qualità del display: i risultati sono assolutamente in linea con le attese e confermano la bontà del lavoro del colosso di Cupertino.

iPhone 14 Pro Max: DxOMARK testa display e audio

Come anticipato in apertura, il portale specializzato DxOMARK ha messo le mani sul nuovo top gamma di casa Apple, ovvero iPhone 14 Pro Max, uno smartphone che, per il secondo anno di fila, è sostanzialmente uno zoom del fratello minore iPhone 14 Pro ma che, rispetto alla generazione precedente, costituisce un passo in avanti importante sotto molti punti di vista.

I modelli Pro della gamma iPhone 2022, infatti, hanno ricevuto una rinnovata veste grafica all’anteriore, abbandonando il notch in favore della nuova (e già copiata da molti sviluppatori del panorama Android) Dynamic Island; sebbene esteticamente il posteriore sia rimasto pressoché invariato, al netto di un vistoso aumento nella dimensione e nella sporgenza del comparto fotografico (anch’esso rinnovato), gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max possono contare sul nuovo chip Apple A16 Bionic, affiancato da memorie RAM più veloci e da un modem più prestazionale ed efficiente.

Attualmente, DxOMARK ha analizzato le qualità del comparto audio e del nuovo e luminosissimo display Super Retina XDR OLED (2000 nit di picco sotto la luce diretta del sole) del solo iPhone 14 Pro Max, che mantiene una diagonale da 6,7 pollici e pressoché la stessa densità di pixel (circa 460 ppi) del predecessore iPhone 13 Pro Max, ma guadagna l’Always-on Display grazie alla presenza di una tecnologia LTPO più spinta, capace di variare da 1 a 120 Hz.

Prima di passare all’analisi dei risultati dei test di DxOMARK sulla qualità audio e sulla qualità del display di iPhone 14 Pro Max, è giusto sottolineare che questi sono solo i primi due di una ben più corposa serie di test: all’appello, infatti, mancano il test legato alle fotocamere (probabilmente il più importante, visto il profondo rinnovamento del comparto fotografico), il test legato alla qualità dei selfie e il test legato alle prestazioni della batteria; solo una volta che verranno completati tutti questi test, potremo capire cosa pensa DxOMARK dello smartphone a 360° e in quali posizioni delle varie classifiche andrà a posizionarsi.

I risultati del test sulla qualità audio

iPhone 14 Pro Max è uno smartphone dotato di un comparto audio di prim’ordine: lo smartphone può infatti contare su due altoparlanti, uno posizionato sul bordo inferiore (alla destra della porta Lightning di ricarica) e uno posizionato in alto nella parte frontale (che viene usato come capsula auricolare quando si effettuano le chiamate). Ai due altoparlanti, si uniscono le tecnologie Dolby Atmos e la capacità di riproduzione dell’audio spaziale. Manca, ma non è una novità sugli iPhone, il jack audio da 3,5 mm.

Passando ai risultati del test sul comparto audio, DxOMARK ha assegnato ad iPhone 14 Pro Max un punteggio di 142 punti, frutto della media pesata tra i 145 punti fatti registrare in riproduzione audio e dei 135 punti fatti registrare in registrazione audio.

Da questo punto di vista, lo smartphone si è piazzato al nono posto della classifica globale (dominata dal Black Shark 5 Pro con i suoi 161 punti) e al quarto posto della classifica dei soli smartphone “Ultra-Premium”, ovvero la classifica che tiene conto dei soli smartphone con un prezzo di listino superiore agli 800 dollari, (dominata dall’ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders coi suoi 149 punti).

Considerando i singoli punteggi che vanno a comporre i risultati in ambito di riproduzione audio, iPhone 14 Pro Max ha ottenuto 141 punti per quanto concerne il timbro, 139 punti per quanto concerne la gamma dinamica, 147 punti per quanto concerne l’audio spaziale, 143 punti per quanto concerne il volume e 91 punti per quanto concerne gli artefatti/le distorsioni.

Passando ai risultati in ambito di registrazione audio, lo smartphone ha ottenuto 130 punti per quanto concerne il timbro, 124 punti per quanto concerne la gamma dinamica, 108 punti per quanto concerne l’audio spaziale, 123 punti per quanto concerne il volume, 138 punti per quanto concerne gli artefatti/le distorsioni e 152 punti per quanto concerne l’audio di fondo.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , iPhone 14 Pro Max è un dispositivo davvero valido per ascoltare musica, guardare film o giocare ai videogiochi, fornendo un’esperienza coinvolgente grazie alla sua ampiezza dinamica e alla elevata pressione sonora. Lo smartphone fa bene anche in registrazione, dando il massimo quando la sorgente sonora da catturare abbia un volume alto.

Di contro, iPhone 14 Pro Max mostra il fianco sotto due aspetti: in riproduzione, distorce quando si ascolta un contenuto audio al volume massimo; in registrazione, invece, quando si registrano audio ambientali all’aperto, le voci possono essere mascherate dai rumori ambientali.

Qualora siate interessati a leggere la recensione completa di DxOMARK sul comparto audio di iPhone 14 Pro Max, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla qualità del display

Anche se le abbiamo un po’ anticipate in precedenza, è giusto ricapitolare brevemente quali sono le specifiche tecniche del display di iPhone 14 Pro Max:

Denominazione tecnologia: Super Retina XDR OLED

Tecnologia: OLED LTPO

Diagonale: 6,7 pollici (rapporto display-pianta dell’88,2%)

(rapporto display-pianta dell’88,2%) Risoluzione: 1290 x 2796 pixel (densità di 460 ppi )

x (densità di ) Proporzioni: 19,5:9

Frequenza di aggiornamento: variabile, da 1 a 120 Hz

Passando ai risultati del test sul comparto audio, DxOMARK ha assegnato ad iPhone 14 Pro Max un punteggio di 149 punti, frutto della media pesata tra i vari aspetti che sono stati tenuti in considerazione e che analizzeremo poco più avanti.

DxOMARK ritiene che iPhone 14 Pro Max abbia il miglior display in assoluto tra i dispositivi che sono stati testati: lo smartphone, infatti, si piazza al primo posto di entrambe le classifiche, scalzando il predecessore iPhone 13 Pro Max e completando un podio tutto Apple (al terzo posto c’è iPhone 13 Pro ma immaginiamo che la situazione potrebbe un minimo cambiare ,quando il team del portale proverà anche iPhone 14 Pro).

Facendo un passo indietro, i singoli punteggi che vanno a comporre il risultato sono i seguenti: 160 punti per quanto concerne la leggibilità, 140 punti per quanto concerne i colori, 151 punti per quanto concerne la riproduzione video, 150 punti per quanto concerne la riproduzione di oggetti/soggetti in movimento, 142 punti per quanto concerne il touchscreen e 135 punti per quanto concerne aloni/artefatti.

Il dato più sorprendente è palesemente quello relativo alla leggibilità, dal momento che, su questo aspetto, iPhone 14 Pro Max ha ottenuto il punteggio più alto mai assegnato da DxOMARK che ha sottolineato come lo smartphone abbia un considerevole vantaggio rispetto alla concorrenza in termini di leggibilità all’aperto e in termini di capacità di adattamento, in maniera fluida, alle variazioni di condizione di illuminazione ambientale; rispetto al predecessore, invece, mostra una maggiore uniformità complessiva. Dove ancora si trova ad inseguire Samsung, infine, è nell’ambito dei contrasti: sotto questo aspetto, DxOMARK ritiene che il primato sia ancora tra le mani di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Pro secondo DxOMARK

Per lo smartphone che si piazza al primo posto di entrambe le classifiche, sia quella globale che quella dedicata agli smartphone “Ultra-Premium”, DxOMARK fatica a trovare difetti nel display. In generale, le prestazioni complessive del display sono valutate come “eccellenti”, sia per quanto concerne la leggibilità e i colori all’aperto (grazie all’incredibile luminosità di picco), sia per quanto concerne la visione di video in HDR in interna (grazie ad un’elevata luminosità e ad un’accurata regolazione del contrasto).

A volere trovare il pelo nell’uovo, il portale segnala che iPhone 14 Pro Max mostra un leggero difetto quando il display viene visto di taglio, con la dominante che vira verso il verde); altri piccoli difetti riguardano una mancanza di fluidità durante le sessioni di gioco e una imprecisione nei cambi di illuminazione durante la riproduzione di contenuti video.

Qualora siate interessati a leggere la recensione completa di DxOMARK sul display di iPhone 14 Pro Max, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

iPhone 14 Pro Max e iPhone 13 Pro Max: risultati a confronto

Esaurita l’analisi dei risultati ottenuti da iPhone 14 Pro Max è giusto andare a guardare i risultati ottenuti dal top gamma della scorsa generazione, ovvero iPhone 13 Pro Max e, visto che le classifiche di DxOMARK sono perpetue, possiamo vedere persino in quali posizioni della classifica si trova oggi lo smartphone.

Risultati test audio DxOMARK di iPhone 13 Pro Max

Nel 2021, l’ iPhone 13 Pro Max superò il test di DxOmark sulla qualità audio con 139 punti (-3 rispetto al modello 2022), frutto di 141 punti in riproduzione e 134 punti in riproduzione (rispettivamente, -4 e -5 rispetto al modello 2022): da questo punto di vista, lo smartphone occupa la dodicesima posizione nella classifica globale e il sesto posto tra gli smartphone “Ultra-Premium”.

Nel 2021, l’ superò il test di DxOmark sulla qualità audio con (-3 rispetto al modello 2022), frutto di 141 punti in riproduzione e 134 punti in riproduzione (rispettivamente, -4 e -5 rispetto al modello 2022): da questo punto di vista, lo smartphone occupa la dodicesima posizione nella classifica globale e il sesto posto tra gli smartphone “Ultra-Premium”. Risultati test display DxOMARK di iPhone 13 Pro Max

Passando al test sulla qualità del display, l’iPhone di punta del 2021 ottenne un punteggio di 145 punti (-4 rispetto al modello 2022): da questo punto di vista, lo smartphone occupa la seconda posizione sia nella classifica globale che nella classifica dedicata agli smartphone “Ultra-Premium”, preceduto unicamente dal suo erede.

Concludiamo segnalandovi che, al momento della stesura di questo articolo, l’iPhone 14 Pro Max di Apple è disponibile all’acquisto su Amazon.it ai prezzi di listino, ovvero da 1489,00 euro, (link all’acquisto) con tempi di consegna stimati di 1-2 mesi ma, nel caso di alcune colorazioni o di alcuni tagli di memoria, il dispositivo risulta addirittura “attualmente non disponibile“. L’iPhone 13 Pro Max, invece, è attualmente in offerta, sempre su Amazon.it, al prezzo di 1579,00 euro (link all’acquisto) nel taglio da 512 GB e in colorazione Azzurro Sierra (ovvero 300 euro in meno rispetto al modello della generazione 2022).

