Stiamo per entrare in uno degli inverni più difficili degli ultimi anni: il caro bollette, dovuto all’attuale situazione geopolitica, ci costringerà a rivedere le nostre abitudini, abbassando i termostati per risparmiare quanto più gas possibile. Per chi è dotato di caldaie di nuova generazione, dotate di termostati controllabili anche da remoto, questo è sicuramente più semplice, ma chi invece non dispone di queste soluzioni cosa deve fare?

Un termostato intelligente economico

Se non volete sostituire la caldaia e installare un termostato connesso a Internet, oggi vi segnaliamo una soluzione proposta da Cafago. Si tratta di una valvola termostatica, da applicare direttamente al termosifone per controllare la temperatura in maniera smart. Tuya Zigbee Radiator Actuator Thermostat è un dispositivo che sfrutta l’ecosistema Tuya per interfacciarsi con altri dispositivi e richiede un apposito hub per essere controllato da remoto.

Attraverso il protocollo Zigbee 3.0 comunica con il gateway e può ricevere comandi, anche vocali tramite Amazon Alexa, per regolare la temperatura del termosifone a cui viene applicata. Oltre all’impostazione manuale della temperatura supporta la programmazione settimanale, con impostazioni diverse per i giorni lavorativi e per il weekend, così da ridurre al minimo gli sprechi e i consumi.

La compatibilità con l’ecosistema Tuya consente di creare delle automazioni per regolare la temperatura di ogni termosifone in base alle vostre abitudini. Potete ridurre la temperatura nelle giornate di sole, aprendo le tende per far entrare il sole, ma anche spegnere il riscaldamento se aprite le finestre per arieggiare le stanze, alzare la temperatura in bagno mentre fate la doccia o ridurla di notte mentre dormite, il tutto senza pianificazioni rigide.

Il controllo avviene tramite la companion app Smart Life e richiede necessariamente l’installazione di un hub Zigbee. È sempre possibile intervenire manualmente sul termostato per regolare la temperatura e vedere immediatamente i valori sul display integrato nel dispositivo.

Potete acquistare Tuya Zigbee Radiator Actuator Thermostat a soli 28,89 euro su Cafago, La cifra include anche le spese di spedizione dai magazzini cinesi, così come l’IVA ed eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati all’arrivo della merce nel nostro Paese.

