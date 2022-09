Il produttore cinese Xiaomi ha da poco presentato due nuovi prodotti smart non convenzionali, lontani dai classici smartphone, tablet, dispositivi indossabili o altri prodotti smart per la casa e per l’igiene personale a cui ci ha sempre abituati.

I nuovi prodotti, che comunque si integrano al meglio nel vasto ecosistema Xiaomi Smart Life e che possono essere controllati e impostati da remoto tramite l’app ufficiale Xiaomi Home, sono pensati per assicurare agli amici a quattro zampe cibo e acqua sempre freschi nell’arco dell’intera giornata: parliamo di Xiaomi Smart Pet Food Feeder e Xiaomi Smart Pet Fountain.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder: la ciotola del vostro cane/gatto si fa smart

Il nuovo Xiaomi Smart Pet Food Feeder è un dispenser smart di croccantini per cani e gatti. Il dispositivo, che esteticamente si presenta come una sorta di parallelepipedo di colore bianco, alla base del quale è presente una ciotola, misura 311 x 180 x 387 mm, pesa 3 kg e ha una capacità di 3,6 litri (può contenere circa 1,8 kg di cibo secco). Il dispositivo è progettato appositamente per un uso prolungato ed è realizzato con un design a tripla protezione dall’umidità per garantire costantemente la freschezza degli alimenti.

Lo Smart Pet Food Feeder è inoltre dotato di un’esclusiva struttura di erogazione a sei griglie, di un flessibile in morbido silicone e di lame di erogazione testate per oltre 10.000 cicli di erogazione, questo dispenser automatico assicura un’erogazione del cibo fluida attraverso un ampio canale studiato per prevenire efficacemente gli intasamenti.

Per erogare cibo aggiuntivo rispetto alla porzione prevista, è sufficiente un tocco sull’app Xiaomi Home (disponibile sia su dispositivi Android, attraverso il Play Store di Google, che per dispositivi iOS, attraverso l’App Store di Apple); in alternativa è possibile impostare un orario e una quantità fissa per la distribuzione automatica di limitate quantità di cibo, sempre attraverso l’app ufficiale, che supporta l’erogazione regolare del cibo, 24 ore su 24, e invia un promemoria quando le scorte si stanno per esaurire.

Con Xiaomi Smart Pet Fountain il vostro amico a quattro zampe berrà più spesso e volentieri

Oltre al dispenser smart di cibo, il produttore cinese ha pensato anche alla corretta idratazione del vostro amico a quattro zampe, cane o gatto che sia, presentando lo Xiaomi Smart Pet Fountain, una sorta di fontanella smart che stimola cani e gatti a bere più spesso e volentieri.

Il dispositivo è progettato appositamente per fornite un flusso continuo d’acqua fresca e pulita ai propri animali domestici: grazie ad un efficiente sistema di filtraggio a quattro stadi, le particelle, i peli e il cloro residuo (compresi gli ioni di calcio e magnesio che potrebbero causare calcoli renali), vengono intercettati e filtrati efficacemente, al fine di garantire all’animale di bere sempre acqua pulita.

A proposito di acqua, la Smart Pet Fountain può ospitare fino a due litri d’acqua; questa fontanella ha un design generale molto simile a quello del dispenser di croccantini, anche se si presenta come una sorta di cubo (dal momento che è decisamente più bassa) con l’acqua accessibile dalla parte superiore: essa misura 191 x 191 x 177 mm e pesa 3 kg.

Anche in questo caso il controllo del dispositivo avviene attraverso l’app Xiaomi Home che permette all’utente di ricevere un promemoria sul proprio smartphone quando è necessario aggiungere dell’acqua, pulire la fontanella o sostituire il filtro.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti smart per gli animali domestici

Sebbene siano stati presentati sul mercato italiano soltanto oggi, i due nuovi dispositivi smart per gli animali domestici del produttore cinese saranno disponibili all’acquisto già da domani sullo store ufficiale mi.com; nelle prossime settimane, inoltre, i due prodotti saranno disponibili anche su Amazon. Ecco i prezzi:

Xiaomi Smart Pet Food Feeder al prezzo di 149,99 euro

al prezzo di Xiaomi Smart Pet Fountain al prezzo di 79,99 euro

Il produttore cinese ha inoltre comunicato che, in occasione del lancio, verranno proposte alcune offerte promozionali sui due dispositivi. Non sono stati condivisi, tuttavia, i dettagli delle promozioni.

