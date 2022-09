Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolarissimo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 22.20.0.70.

Le novità della versione 22.20.0.70 di WhatsApp beta per iOS

Lo scorso mese Mark Zuckerberg ha annunciato tre nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp: si tratta della visualizzazione dei membri che hanno abbandonato un gruppo, del blocco degli screenshot e della possibilità di stabilire chi può vedere quando si è online.

Ebbene, con la versione 22.20.0.70 il team di sviluppatori ha introdotto la possibilità di nascondere lo stato online per alcuni fortunati beta tester.

Così come viene mostrato da questo screenshot, è facile verificare se la nuova funzione è già stata abilitata per il proprio account: è sufficiente, infatti, controllare se la sezione relativa all’ultimo accesso contenga un’impostazione aggiuntiva per stabilire chi può vedere quando si è online.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere se mostrare il proprio stato online a tutti oppure se nasconderlo solo allo stesso tipo di contatti che non possono vedere il proprio ultimo accesso (in pratica, questa opzione seguirà le medesime regole scelte per quella relativa all’ultimo accesso).

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come aggiornare l’app e iscriversi al programma beta

Il programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è al completo ormai da molto tempo e, pertanto, al momento per gli utenti interessati non è possibile iscriversi e soltanto chi è già registrato può provare le versioni beta dell’applicazione (è possibile trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Per tutti gli altri non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e affidarsi alla versione stabile dell’applicazione, che può essere scaricata dall’App Store attraverso questo link.

