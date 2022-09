Si chiamano GoPro HERO11 Black, HERO11 Black Creator Edition e HERO11 Black Mini e sono le tre nuove action cam lanciate dal popolare produttore nelle scorse ore, dedicate a chi è alla ricerca di un dispositivo che sia in grado di garantire grandi risultati in ogni condizione.

A caratterizzare le nuove videocamere di GoPro vi sono un sensore più grande capace di arrivare a una risoluzione più elevata, un migliore supporto ai colori a 10-bit, un sistema di stabilizzazione dei video più affidabile e un campo di visione più ampio.

Ecco le nuove fotocamere GoPro HERO11 Black

Iniziando da GoPro HERO11 Black, il produttore la descrive come una soluzione che può vantare tutti i punti di forza di questo popolare brand (dal design alle prestazioni, dall’autonomia alla versatilità) e che sarà capace di soddisfare le esigenze sia di semplici appassionati che di chi desidera un dispositivo professionale.

Chi vuole qualcosa in più può invece puntare su GoPro HERO11 Black Creator Edition, soluzione che il produttore ha pensato per semplificare specifiche attività, come il vlogging, la realizzazione di film e lo streaming live: questa action cam, infatti, può vantare un’apposita impugnatura con batteria integrata (che garantisce fino a 4 ore di registrazione a risoluzione 4K) e tasti dedicati alla gestione delle varie funzionalità. Gli utenti potranno contare anche su un microfono direzionale opzionale, un ingresso per microfono esterno, una porta HDMI per il collegamento a display esterni e una luce LED ad alto rendimento.

Infine, GoPro HERO11 Black Mini è una soluzione che, così come suggerisce il suo nome, offre le prestazioni del modello “base” in un formato più compatto, leggero e semplice da usare (grazie a un solo pulsante).

Tra le principali caratteristiche delle nuove videocamere di GoPro vi sono il sensore da 1/1,9″ che offre video con oltre 1 miliardo di colori a 10 bit con una risoluzione fino a 5,3K a 60 fps, il supporto all’aspect ratio in 8:7 (con la possibilità di effettuare un crop in altri formati, come 9:16 o 16:9), la tecnologia HyperSmooth 5.0 (mantiene le riprese stabili anche se la videocamera ruota di 360° durante l’acquisizione), tre nuove impostazioni Night Effect Time Lapse, notevoli miglioramenti per la gestione della temperatura e la durata della batteria, la possibilità di passare da un sistema di controlli semplificati alla modalità Pro per sfruttare tutte le potenzialità del device.

Le tre nuove videocamere supportano il servizio in abbonamento di GoPro, che consente il caricamento nel cloud dei contenuti realizzati, notevoli funzionalità di editing, lo streaming live e la possibilità di visualizzare sullo smartphone i video e le foto.

Prezzi e disponibilità

GoPro HERO11 Black è già disponibile anche in Italia al prezzo di 549,99 euro (o 449,98 con un anno di abbonamento) sul sito del produttore.

Il pacchetto Creator Edition è invece disponibile nel nostro Paese a 779,99 euro (o a 659,98 euro con un anno di abbonamento) sempre sul sito del produttore.

Il modello Mini invece arriverà sul mercato il prossimo mese.

Probabilmente le nuove videocamere di GoPro presto sbarcheranno anche su Amazon. Basta avere un po’ di pazienza.