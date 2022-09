Nonostante la bella stagione sia agli sgoccioli, Insta360 lancia oggi una nuova action cam progettata per l’era dei social e perfetta per i content creators. La definiscono così questa nuova Insta360 X3, un prodotto che vanta un sensore da 1/2″ che scatta foto a 72 megapixel, gira video fino a 5,7K ed è dotata di uno schermino da 2,29″, il tutto nelle solite dimensioni ridotte che la rendono perfetta per essere portata con sé un po’ dappertutto. Ma scopriamone meglio i dettagli.

Caratteristiche e funzioni della Insta360 X3

Con la serie X, stiamo reinventando le videocamere per rendere tutto ancora più facile. In particolare, la nuova X3 è stata progettata per la nuova generazione di content creator per portare la loro creatività a un livello superiore. Con queste parole, il fondatore di Insta360 JK Liu introduce l’action cam per i social, un prodotto piuttosto interessante che si rivolge a un’ampia fetta di utenti.

Come anticipato alla base c’è un sensore da 1/2″ che rispetto al predecessore migliora sia in termini di risoluzione che di qualità dell’immagine. Ad esempio Insta360 X3 è colei che offre il maggior numero di megapixel fra le action cam 360, con foto da 72 megapixel, oltre alla possibilità di girare timelapse 360 in 8K e video a 360° a risoluzione 5,7K.

Per la gestione delle impostazioni e per vedere le anteprime c’è un display touchscreen in vetro temperato da 2,29″ corredato di quattro pulsanti fisici. Da segnalare anche l’audio direzionale che permette di seguire facilmente l’azione, e la nuova batteria da 1800 mAh che promette riprese più lunghe (rispetto al modello precedente).

Per il resto, la Insta360 X3 integra l’effetto Selfie Stick Invisibile, il supporto IA per l’editing (tramite l’app Insta360), il Deep Track 2.0 per seguire un soggetto, l’Horizon Lock 360°, la stabilizzazione FlowState, o la Loop Recording che trasforma la X3 in una dashcam. Completano il quadro la modalità Active HDR, la modalità a obiettivo singolo e un nuovo MaxView da 170° a 2,7K, oltre al Bullet Time (effetto rallenty) in 4K a 120 fps e in 3K a 180 fps.

Lato social, c’è da sottolineare inoltre la presenza della Modalità Selfie (Me Mode) per scattare video selfie a 60 fps senza reframing, la possibilità di trasformare facilmente un post di Instagram in 4:5 in un video TikTok in 9:16 con un tocco e senza perdite di qualità. Nella Shot Lab ci sono inoltre oltre 30 effetti modificabili con cui personalizzare le proprie riprese, mentre per chi predilige l’editing dal dekstop non manca il supporto a Insta360 Studio per ritocchi e modifiche più accurate.

Prezzi e disponibilità italiani della Insta360 X3

Insta360 X3 è stata annunciata oggi in Italia ma sarà disponibile sul mercato a partire da metà settembre al prezzo di 539,99 euro. Sono venduti a parte i seguenti accessori: la cold shoe invisibile, l’adattatore per microfono, il Quick Reader e le protezioni per l’obiettivo.

La potete acquistare singolarmente o in bundle con i diversi kit direttamente da questo link.

