Anche per i prodotti Acer è tempo di Back to School con una serie di offerte dedicate alla gamma di notebook del brand proposte da alcuni rivenditori partner dell’azienda. A queste offerte si affiancano anche altri prodotti come All in One e monitor. A disposizione degli utenti, quindi, c’è l’opportunità di acquistare un nuovo dispositivo di Acer a condizioni particolarmente agevolate, sfruttando al meglio il periodo di Back to School in cui sono tanti gli utenti alla ricerca di una buona promozione per acquistare un nuovo laptop a prezzo scontato. Ecco le migliori offerte riservate ai prodotti Acer:

Le offerte del Back to School di Acer: notebook, PC All in One e monitor in sconto

A disposizione degli utenti in cerca di un nuovo notebook ci sono le offerte del Back to School di Acer che consentono l’accesso a varie promozioni da cogliere al volo per acquistare un nuovo dispositivo a prezzo scontato. Tra le offerte più interessanti c’è lo sconto dedicato ad Acer Aspire Vero in offerta a 489,30 euro invece di 699 euro. Questa versione del notebook “sostenibile” di Acer può contare su display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e processore Intel Core i3-1115G4. A completare le specifiche tecniche troviamo 8 GB di memoria RAM (espandibili fino a 16 GB) e una memoria SSD da 512 GB. L’offerta è proposta da MediaWorld.

Tra le offerte del Back to School di Acer c’è anche l’Acer Chromebook CB314 proposto in sconto a 349 euro invece di 479 euro. A proporre l’offerta è Unieuro. Il dispositivo con Chrome OS può contare su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e sul processore Intel Pentium Silver N5030 supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di memoria interna. Chi è in cerca di un notebook completo, per un utilizzo a 360 gradi, può valutare l’Acer Travelmate P2 in sconto a 549 euro invece di 749 euro.

A proporre l’offerta è Euronics. Il notebook presenta un processore Intel Core i5-1135G7 supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare anche l’ottima offerta per l’Acer Aspire 3 A315 in sconto a 449,90 euro invece di 619,90 euro. Il notebook in questione può contare sul processore Ryzen 5 5500u supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Le offerte del Back to School di Acer non si limitano ai soli notebook. In sconto, infatti, c’è anche un PC All in One della gamma del brand. Si tratta dell’Acer Aspire C24 in sconto a 699,90 euro invece di 899,90 euro. Il dispositivo può contare su di un display Full HD da 24 pollici, un processore Intel Core i5-1135G7 supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Lo sconto è proposto da Unieuro.

A completare la serie di offerte Acer per il Back to School troviamo la promozione riservata all’Acer CB27 in sconto a 179,90 euro invece di 219,90 euro su Amazon. Si tratta di un monitor da 27 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD e refresh rate da 75 Hz. Il dispositivo presenta speaker integrati ed è regolabile in altezza.