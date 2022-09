Negli ultimi anni il team di sviluppatori di Microsoft ha lavorato duramente per migliorare Microsoft Edge e provare a tenere il passo del ben più popolare Google Chrome e l’ultima novità introdotta ha come obiettivo quello di aiutare gli utenti a sfruttare il browser per gestire più attività allo stesso tempo.

Per provare a migliorare le potenzialità di Microsoft Edge in ambito multitasking gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno pensato a una nuova barra laterale che permette di accedere ad una serie di strumenti e funzionalità mentre si continua a navigare tra le schede.

La nuova barra laterale di Microsoft Edge

Grazie a questo nuovo sistema gli utenti potranno per esempio effettuare ricerche specifiche all’interno della pagina che stanno visualizzando o sfruttare degli strumenti per eseguire rapidamente calcoli senza aprire un’altra scheda.

Allo stato attuale la barra laterale include la ricerca, Discover, gli strumenti, i giochi, Office e Outlook e ulteriori funzionalità saranno aggiunte in futuro.

Tra le funzioni più interessanti vi è senza dubbio la possibilità di sfruttare Office (si verrà connessi automaticamente al proprio account Microsoft) e accedere a tutte le app di produttività direttamente nel browser Web, oltre a visualizzare i file più recenti e filtrare i risultati a seconda dell’app che si desidera utilizzare.

Nella nuova barra laterale non poteva ovviamente mancare Outlook, il popolare client di posta elettronica di Microsoft: grazie a tale funzionalità gli utenti potranno tenere sotto controllo le email in arrivo e visualizzare il calendario, il tutto senza abbandonare la navigazione.

Discover è la soluzione studiata dal team di Microsoft Edge per fornire agli utenti informazioni più rilevanti durante le ricerche sul Web: è sufficiente un clic per avere fatti, articoli e video relativi alla pagina che si sta visualizzando.

Le altre funzioni incluse nella barra laterale sono alcuni simpatici giochi per fare qualche minuto di pausa dal lavoro e degli utili strumenti (come una calcolatrice, un convertitore di unità di misura e uno speed test della connessione).

Al momento la nuova barra laterale di Microsoft Edge è disponibile per gli utenti dei mercati in lingua inglese con l’ultima versione del browser (che può essere scaricata dal sito ufficiale).