Alcuni ricercatori di un’azienda di Google sono riusciti a far apprendere come si gioca a calcio ad alcuni giocatori virtuali dotati di intelligenza artificiale.

Nonostante ai calciatori virtuali non fossero state fornite nemmeno le regole di base, hanno imparato a giocare a calcio guardando dei video di giocatori in carne e ossa, riuscendo addirittura ad emulare le tipiche azioni di questo sport prendendo le relative decisioni in completa autonomia.

L’IA impara a giocare a calcio guardando i calciatori reali

L’IA dei calciatori virtuali è partita da zero e quindi ha dovuto imparare anche i movimenti basilari come camminare, correre e calciare il pallone come farebbe un bambino.

Successivamente sono stati mostrati una serie di video con delle azioni dei calciatori reali che i giocatori virtuali hanno saputo comprendere e mettere in pratica.

A un certo punto i calciatori virtuali si sono sfidati in una partita che è risultata simile a quelle simulate dai videogiochi, seppur in maniera semplificata, poiché mancavano i falli, i limiti del campo e altro.

L’esperimento pubblicato sulla rivista Science Robotics dimostra come l’Intelligenza Artificiale e le di reti di apprendimento si siano evolute fino a oggi, tuttavia i ricercatori che hanno condotto lo studio hanno sottolineato che l’IA ha impiegato molto tempo per apprendere il tutto.

Potrebbe interessarti: DAZN al centro del ciclone, la Lega Calcio non ci sta