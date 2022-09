Insta360 è indubbiamente uno dei brand più conosciuti nel mondo delle action camera, grazie soprattutto alla capacità di numerosi modelli di effettuare riprese a 360 gradi. Oggi vogliamo segnalarvi una interessante promozione in atto su Cafago, noto store online che dispone anche di magazzini sul suolo europeo, relativa a Insta360 One X2.

Insta360 ONE X2 è una action camera che può contare sulla funzione FlowState, che permette di registrare video stabili e chiari, con un audio a tutto campo grazie a quattro microfoni. Il dispositivo Insta360 è in grado di registrare video a 360 gradi o grandangolari, con una risoluzione 5.7K a 30 frame al secondo e di scattare foto alla risoluzione di 6080 x 3040 pixel, con uno schermo LCD touch che permette di avere immediatamente un’anteprima di quanto registrato.

La batteria da 1.630 mAh offre una lunga autonomia e può essere rimossa per essere ricaricata nell’apposito dock. Diventa codsì più semplice aumentare l’autonomia tenendo sempre una batteria secondaria in carica. È inoltre possibile acquistare separatamente il selfie stick invisibile per realizzare riprese a 360 gradi in terza persona senza che il supporto sia visibile.

I dati acquisiti possono essere trasferiti a un PC tramite cavo o tramite connessione WiFi, e con l’app di editing disponibile per smartphone è possibile modificare i video senza nemmeno dover ricorrere a un computer.

L’intera action camera è resistente alle immersioni fino a 10 metri e permette di ottenere riprese chiare e colorate anche sott’acqua. E con ikl supporto da 1/4 di pollice potete montarla su qualsiasi supporto universale.

Grazie alla promozione di Cafago potete portarvi a casa Insta360 ONE X2 a soli 399,99 euro, con spese di spedizione incluse. Il prodotto si trova nei magazzini in Germania, per cui i tempi di spedizione sono davvero ridotti e non avrete costi aggiuntivi per tasse e dazi doganali. A seguire trovate il link da utilizzare per l’acquisto.

