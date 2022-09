A IFA 2022 c’è anche Nokia, che qualche ora fa ha svelato un paio di dispositivi di fascia bassa destinati agli studenti e a chi non ha particolari esigenze. Oltre ad aver portato Nokia PureBook Pro, portatile disponibile in Italia già da un pezzo, ci sono PureBook Fold e PureBook Lite, due notebook economici che condividono quasi in toto la componentistica.

Intendiamoci, per Fold l’azienda non intende affatto che il portatile abbia uno schermo pieghevole à la ASUS Zenbook 17 Fold OLED o come il Lenovo ThinkPad X1 Fold 16″, ma sottintende semplicemente al fatto che disponga di una cerniera che permette di ruotare lo schermo a 360°, come un qualsiasi 2-in-1 per capirci. Comunque, ecco tutti i dettagli di questi nuovi notebook.

Caratteristiche di Nokia PureBook Fold e PureBook Lite

Cerniera e touchscreen a parte, come anticipato, la scheda tecnica di Nokia PureBook Fold e PureBook Lite è praticamente identica. I due portatili si presentano con Windows 11 alimentato da un Intel Pentium Silver N6000 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio d’archiviazione, volendo espandibile tramite schede microSD.

Lo schermo è un pannello da 14,1 pollici di tipo IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità massima pari a 250 nit. Per il resto, vantano due porte USB di tipo C 3.2, una USB A 3.0 e un ingresso jack audio da 3,5 mm, oltre a una webcam da 1 megapixel, due speaker da 1 W, Bluetooth 5 e Wi-Fi 5.

La batteria di Nokia PureBook Fold e PureBook Lite è da 38 Wh e si ricarica a 45 W. I colori disponibili sono tre in entrambi i casi, e sono gli stessi: rosso, blu e nero. Ma cambiano, per ovvi motivi, il peso e lo spessore dei due notebook: 1,66 e 1,47 kg, 18,6 e 17,7 mm rispettivamente.

Disponibilità e prezzi di Nokia PureBook Fold e PureBook Lite

Questi due portatili marcati Nokia sono stati presentati a IFA 2022 qualche ora fa, seppur privi di informazioni relative ai prezzi. Il produttore ha annunciato che entro settembre arriveranno in Francia e a seguire sugli altri mercati (immaginiamo anche il nostro). Ne sapremo di più prossimamente (augurandoci prezzi abbordabili e in linea con le modeste componenti di cui sono dotati), pertanto restate collegati.

