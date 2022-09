La conferenza di Embracing the Connected Future, tenuta a margine dell’apertura di IFA 2022, è l’occasione giusta per HONOR per rinnovare la sua gamma notebook presentando in via ufficiale il nuovo HONOR MagicBook 14. Si tratta di un nuovo laptop completo, destinato a diventare il punto di riferimento della gamma PC del brand. Il nuovo notebook di HONOR promette prestazioni di livello assoluto, grazie all’adozione di un processore Intel di dodicesima generazione appartenente alla serie H e alla possibilità di puntare su di una configurazione con scheda grafica dedicata NVIDIA RTX. Ecco le caratteristiche complete del nuovo notebook:

Il nuovo HONOR MagicBook 14 è ufficiale con CPU Intel Alder Lake e GPU NVIDIA RTX 2050

La nuova generazione del notebook di casa HONOR si distingue per un comparto tecnico completamente rinnovato che mette a disposizione dell’utente specifiche di ottimo livello, in grado di abbinare prestazioni ed efficienza.

Grazie ai miglioramenti apportati alla capacità della batteria e all’adozione di componenti più efficienti dal punto di vista energetico, infatti, l’azienda dichiara un’efficienza energetica migliore fino al 20,8% rispetto alla precedente generazione. Alla base del progetto c’è il processore Intel Core i5-12500H. Si tratta di una CPU appartenente alla dodicesima generazione di processori Intel e caratterizzata dall’adozione dell’architettura ibrida che caratterizza la nuova gamma Intel.

Il processore può contare su 4 Performance Core e su 8 Efficient Core con un totale di 16 Thread da sfruttare e la possibilità di spingere la frequenza fino a 4,5 GHz. Il processore ha una Potenza di base di 45 W con possibilità di spingersi, in caso di necessità, fino a ben 95 W. A supportare la CPU, il nuovo HONOR MagicBook 14 ci sarà la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 2050, in grado di garantire una marcia in più per quanto riguarda tutte le attività che richiedono una potenza di calcolo grafico superiore.

Il notebook arriverà sul mercato potendo contare su di un massimo di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (la gamma potrebbe comprendere varianti con una dotazione di RAM e storage inferiore però). Il display presenta una diagonale di 14 pollici con rapporto di 3:2 e risoluzione di 2160 x 1440 pixel. La dotazione include anche una webcam 720p ed un sensore di impronte digitali.

Il nuovo HONOR MagicBook 14 punta anche a garantire un’autonomia superiore alla media. Il notebook, infatti, integra una batteria da ben 75 Wh che offre fino a 17 ore di autonomia in standby. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere fino a 3,5 ore di autonomia aggiuntiva (per l’esecuzione di software di produttività) in appena 15 minuti di carica rendendo ancora più semplice la vita agli utenti.

Il nuovo MagicBook debutterà sul mercato con una colorazione Space Gray per la scocca.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, HONOR non ha ancora rilasciato informazioni dettagliate in merito al prezzo ed alla disponibilità del suo nuovo HONOR MagicBook 14. Il notebook arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane. Il prezzo e le configurazioni disponibili, per ora, non sono state ufficializzate. Ricordiamo che l’attuale versione AMD del MagicBook 14 con Ryzen 5500U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 749 euro. Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno di certo nei prossimi giorni.