La nuova versione della popolare action cam GoPro dovrebbe essere in dirittura di arrivo, visto che la GoPro HERO 10 Black è sugli scaffali da quasi un anno.

Un’indiscrezione di oggi rivela il design della GoPro HERO 11 Black attraverso varie immagini che mostrano il prodotto da ogni punto di vista.

Il design della nuova GoPro Hero 11 Black non cambia

Secondo quanto riportato da WinFuture, il design della GoPro HERO 11 Black sarebbe praticamente identico a quello del modello attuale e le novità sarebbero incentrate sulla componentistica interna.

La nuova GoPro offrirebbe il grande display posteriore e il pratico secondo display frontale, oltre ai noti pulsanti e agli altri elementi caratteristici del dispositivo, incluse le sue dimensioni compatte.

Previous Next Fullscreen

GoPro HERO 11 Black dovrebbe introdurre un nuovo sensore della fotocamera che potrebbe arrivare a una risoluzione 6K come vociferato in passato, inoltre possiamo aspettarci miglioramenti sul fronte dell’interfaccia software e delle funzionalità, magari per ottimizzare la gestione dei contenuti sul dispositivo.

Prendendo per buone le immagini trapelate, la nuova GoPro HERO 11 Black dovrebbe essere prossima alla presentazione ufficiale.

Leggi anche: Migliori action cam di Agosto 2022: ecco i nostri consigli