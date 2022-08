Il Gruppo LEGO ha da poco svelato un nuovo incredibile set, il numero 43 della serie IDEAS che trasforma in veri set le idee più interessanti dei fan della compagnia. Si chiama Faro motorizzato LEGO Ideas e con i suoi 50 centimetri è pronto a illuminare le tantissime città LEGO presenti nelle case degli appassionati.

Un set davvero incredibile

Seguendo l’idea di Sandro Quattrini, il fan canadese che ha creato questo stupendo modello, LEGO ha dotato il nuovo faro di un motore che fa ruotare la luce, così da mantenere sicuri anche i mari realizzati con i mattoncini colorati e consentire una tranquilla navigazione ai marinai LEGO. Composto da ben 2.065 pezzi il nuovo set ricrea in maniera fedele un classico faro.

La struttura si erge su un’isola, costruita su una base realizzata con una inedita colorazione blu scuro, con una scala che dal porticciolo conduce alla casa del guardiano. Le due minifigure presenti nel set, con la loro barca, aggiungono un tocco di realismo a un modello davvero unico nel suo genere. Sandro Quattrini, attualmente studente di animazione, si è ispirato a un viaggio compiuto nei primi anni di vita per realizzare questo set:

“Mia madre ama i fari e da anni mi dice di costruirne uno“, ha detto Sandro parlando del progetto. “Una volta abbiamo fatto un viaggio nella penisola di Gaspé, una regione della provincia del Quebec che ospita fari di ogni forma e dimensione. Abbiamo visitato enormi fari in pietra su spiagge rocciose ed altri più piccoli in legno, abbandonati e nascosti dietro gli alberi. Credo che da quel viaggio di molti anni fa, queste strutture siano sempre rimaste in qualche angolo della mia mente e per questo progetto ho voluto catturare l’essenza torreggiante dei fari alti, pur rispettando la loro natura solitaria.“

L’idea è stata votata da 10.000 fan sulla piattaforma LEGO Ideas, come richiesto dalle regole, ed è stata selezionata dal team interno della compagnia danese per diventare un nuovo set, che sarà a breve sugli scaffali. Federico Begher, vice presidente Global Marketing del Gruppo LEGO, ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta del set:

“Il design di Sandro evoca davvero l’anima solitaria del faro e la luce motorizzata aggiunge un’ulteriore dimensione al set. Mi piace l’attenzione ai dettagli del cottage del guardiano e della barca. È una costruzione davvero emozionante e impegnativa: un fantastico pezzo da esposizione.“

Il Faro motorizzato LEGO Ideas sarà in vendita su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal primo settembre 2022 al prezzo di 299,99 euro, Dal primo dicembre, in tempo quindi per le festività natalizie, sarà in vendita anche presso Toys Center, Gruppo SME e Global Ingross.