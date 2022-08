Il produttore sudcoreano LG ha scelto il palcoscenico dell’IFA 2022 di Berlino, importantissima fiera del settore tecnologico, per presentare al mondo le novità del mondo dei monitor di fascia premium tra cui spicca il nuovo UltraGear OLED (modello 45GR95QE), dotato di uno schermo OLED curvo da 45 pollici con frequenza di aggiornamento a 240 Hz e di caratteristiche al top per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più esigenti.

Oltre al nuovo ed enorme monitor da gaming, LG ha presentato anche un nuovo monitor pensato per offrire comfort personalizzabile sia in casa che in ufficio: il dispositivo in questione si chiama Ergo AI UltraFine (modello 32UQ890).

UltraGear OLED 45” è il primo monitor da gaming curvo e in 21:9 di LG

La novità più interessante che LG andrà a presentare ufficialmente a IFA 2022 è un monitor da gaming enorme, curvo, OLED e in 21:9, contrassegnato dal codice di modello 45GR95QE e chiamato UltraGear OLED.

Si tratta, come anticipato, di un monitor da gaming che offre un display OLED da ben 45 pollici con formato 21:9 e risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel); UltraGear Oled 45 è anche il primo display di LG che combina una diagonale da 45” e una curvatura di 800R, creando la combinazione perfetta per offrire ai videogiocatori un’esperienza di gioco molto più immersiva rispetto al passato.

D’altronde, questo nuovo gigante targato LG è una vera e propria centrale di gioco, offrendo una qualità delle immagini e una velocità di altissimo livello: oltre alla frequenza di aggiornamento a 240 Hz, il monitor offre un tempo di risposta di 0,1 millisecondi Gray-to-Gray (GTG) e assicura una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 98,5%. Le performance elevate sono arricchite dal supporto all’HDR10 e al refresh rate variabile (VRR), disponibili attraverso le porte HDMI 2.1 che sono due; è presente anche una porta DisplayPort 1.4, oltre ad alcune porte USB.

Grazie al display enorme, alla curvatura, al trattamento antiriflesso e ad ottimizzazioni sul design, privo di cornici, LG UltraGear OLED 45 consente ai videogiocatori di immergersi nei loro giochi, che siano per PC o per le console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X/S, configurandosi come soluzione più indicata per la maggior parte delle configurazioni desk, regalando anche un perfetto multitasking, sfruttabile tramite funzionalità come Picture-by-Picture (PBP) e Picture in Picture (PIP).

Ultimo aspetto, non per importanza, riguarda la tecnologia a disposizione del pannello che è OLED: è noto come LG sia al vertice nel settore dei pannelli OLED, specie considerando il dominio per quanto concerne le proprie TV dotate di questa tecnologia; con questo monitor, LG vuole regalare ai videogiocatori la sensazione di essere dentro al gioco, unendo il contrasto offerto dalla tecnologia OLED alla curvatura del pannello. Insomma, si tratta di un serio candidato ad entrare nella nostra selezione dei migliori monitor.

Specifiche tecniche

Tecnologia e diagonale display: OLED da 45”

da Risoluzione: WQHD (3440 x 1440 pixel)

(3440 x 1440 pixel) Gamma dei colori: DCI-P3 98,5%

Contrasto: 000.000:1

Frequenza di aggiornamento: 240 Hz

Tempo di risposta: 0,1 ms GTG

Curvatura: 800R

HDR: HDR10

Dotazione porte: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 3x USB 3.0 H/P out (DTS HP:X) a 4 poli

Telecomando: Si

Dettagli supporto: Inclinazione da -2° a +15° (manuale) Regolazione in altezza per 110 mm (automatica) Rotazione di ±10°



Il Display LG Ergo AI UltraFine debutterà a IFA 2022

Il Display Ergo AI UltraFine sarà il primo monitor marchiato LG a regolare automaticamente la propria posizione per assicurare il massimo comfort durante l’intera giornata: si tratta di un prodotto che integra una webcam capace, grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, di analizzare la postura dell’utente e, in base ad essa, modificare l’altezza e l’inclinazione dello schermo per garantire che l’utente assuma la migliore postura possibile durante l’utilizzo del monitor.

Questo nuovo monitor LG, codice modello 32UQ890, offre tre modalità per migliorare il comfort, chiamate AI Motion, Continuous Motion e Periodic Motion: la prima delle tre, che verrà mostrata allo stand LG durante IFA 2022, regola automaticamente altezza e inclinazione dello schermo rilevando il movimento degli occhi. Il monitor può comunque essere regolato manualmente in altezza, inclinazione e rotazione.

Tralasciando gli aspetti legati all’intelligenza artificiale, Ergo AI UltraFine è un monitor completo che offre all’utente un pannello IPS LCD da 31,5 pollici con risoluzione 4K (in 16:9) con copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 95% e il supporto all’HDR10.

L’obiettivo di questo monitor è quello di diventare la soluzione perfetta per completare una postazione di lavoro personalizzata in grado di garantire il massimo comfort ai professionisti più impegnati ma anche a studenti e utenti generici.

Specifiche tecniche

Tecnologia e diagonale display: IPS LCD da 31,5”

da Risoluzione: UHD (3840 x 2160 pixel)

(3840 x 2160 pixel) Gamma dei colori: DCI-P3 95%

Contrasto: 000:1

Frequenza di aggiornamento: 60 Hz

Tempo di risposta: 5 ms GTG

HDR: HDR10

Dotazione porte: 1x HDMI 1x DisplayPort 1.4 3x USB 3.0 H/P out a 3 poli

Speaker: doppio da 5W (con supporto MaxxAudio)

(con supporto MaxxAudio) Telecomando: Si

Dettagli supporto: Inclinazione da -20° a +20° (automatica o manuale) Regolazione in altezza per 160 mm (automatica o manuale) Rotazione di ±270° (manuale) Estensione da 300 mm



LG non ha comunicato dati su disponibilità e prezzi dei nuovi monitor

Il produttore sudcoreano consentirà ai visitatori dell’IFA 2022 di Berlino, fiera che si svolgerà tra il 2 e il 6 settembre 2022, di toccare con mano queste due nuove soluzioni pensate per soddisfare le esigenze legate alla produttività, all’intrattenimento o al gaming.

Il vicepresidente e capo della divisione IT di LG Electronics, Seo Young-jae, ha voluto mettere in chiaro gli obiettivi che l’azienda si prefissa con il lancio di questi due nuovi prodotti:

“L’innovativo portfolio prodotti di LG presente a IFA 2022 sposa perfettamente gli ultimi trend e tecnologie per soddisfare le diverse esigenze e stili di vita dei consumatori. Il nostro nuovo monitor gaming UltraGear OLED migliora l’esperienza di gioco grazie al suo schermo curvo, alla presenza dell’antiriflesso e alla frequenza ultraveloce di aggiornamento di 240Hz, mentre il Display Ergo AI fornisce un comfort senza precedenti grazie alle sue caratteristiche ergonomiche e al design futuristico. Siamo entusiasti di presentare questi due incredibili prodotti in occasione di IFA e di ritornare nuovamente a Berlino dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia.”

In conclusione, LG non ha comunicato ancora effettive disponibilità e prezzi dei due nuovi monitor che verranno svelati al mondo la prossima settimana.

